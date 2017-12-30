疑供油北韓遭扣船隻 11/6台中港加油加水

（中央社記者汪淑芬、王淑芬台北30日電）南韓扣留一艘疑供油給北韓的香港船隻。南韓指這艘船由台灣一家公司租用，台灣相關單位展開調查。交通部航港局紀錄，這艘船11月6日靠泊台中港加油、加水，但未裝卸。

交通部航港局業務組長賴炳榮今天說，LighthouseWinmore最近一次進出台灣的紀錄是在11月6日到台中港加油、加水，11月7日離港，目的地南韓麗水港。

另外，根據航港局紀錄，Lighthouse Winmore今年9月曾靠泊高雄港加油、加水，目的地是中國大陸。

賴炳榮說，比利恩油品集團並不是船舶運送業，航港局不清楚Lighthouse Winmore油輪與比利恩油品集團的租用關係，至於比利恩油品集團是否與台商有關，台灣相關司法單位正進行調查。

交通部航港局昨天發布新聞稿指出，LighthouseWinmore是香港籍船舶，船東Win More ShippingLimited也是香港的公司，今年曾來台補給兩次，比利恩油品集團則是登記在馬紹爾群島。

台灣港務公司今天查證Lighthouse Winmore曾在今年9月1日申請進高雄港補給，於5日離港。永信通運船務代理公司李姓員工證實，此油輪9月1日進高雄港補給，5日離港，當時申請進港是要加水及補給。

報載比利恩油品集團有2家位在高雄公司。高雄市政府經濟發展局長曾文生今天告訴中央社記者，2家公司分別是民國90年設立的高洋漁業和81年設立的盈財海洋企業；海洋局代理局長林英斌也說，兩家漁船公司也有向海洋局辦理鮪釣船登記，船隻屬於100噸級以上。1061230