彭政閔談手傷 一切都在掌控中

（中央社記者黃巧雯台北30日電）中信兄弟球星彭政閔今天談到手傷情況時表示，儘管右手傷勢已好很多，但因傷了太多次，沒辦法完全好，仍需做自主訓練，一切都在掌控中。

彭政閔季末一度因為手傷缺席季後賽，儘管後來仍帶傷上陣，率領年輕球員拚總冠軍賽，但後來仍不敵實力堅強、陣容完整的Lamigo桃猿隊。

談到傷勢復原情況，彭政閔今天出席中信兄弟球員感恩簽名會時表示，有好很多，現在有開始自主訓練。

不過，彭政閔坦言，傷勢沒辦法完全好，畢竟右手傷了太多次，還是必須去做復健，但他強調一切都在掌控中。