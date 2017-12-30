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影／拋磚引玉捐巨款　彰縣溪湖國中新建圖書館落成啟用

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/30 18:31
▲溪湖國中舉行61周年校慶運動大會暨圖書館落成典禮，縣長魏明谷、圖書館捐贈人何世池共同為新圖書館「進學館」揭牌。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）
▲溪湖國中舉行61周年校慶運動大會暨圖書館落成典禮，縣長魏明谷、圖書館捐贈人何世池共同為新圖書館「進學館」揭牌。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

彰化縣溪湖國中30日上午舉行「溪中新甲子-61周年校慶運動大會暨圖書館落成典禮」活動，彰化縣長魏明谷、溪湖國中校長余立焜、圖書館捐贈人何世池等人共同慶祝新圖書館「進學館」的落成，魏明谷祝福溪湖國中生日快樂，同時也感謝何先生的捐贈，讓孩子擁有更好的閱讀環境。


▲溪湖國中舉行61周年校慶運動大會暨圖書館落成典禮，縣長魏明谷、圖書館捐贈人何世池共同為新圖書館「進學館」揭牌。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

魏明谷表示，感謝何世池拋磚引玉的無償捐贈1,500萬元，回饋學校、回饋社會，縣府相當重視教育，不管在數位及雲端科技的運用，在軟硬體都有所充實，也歡迎民間共同做公益，在政府有限的資源下能共同提供優質的環境與設備，讓小朋友有優質的環境學習。


▲溪湖國中舉行61周年校慶運動大會暨圖書館落成典禮，縣長魏明谷、圖書館捐贈人何世池共同為新圖書館「進學館」揭牌。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

魏明谷指出，捐贈者只要捐贈超過經費一半的一元以上，建物的名字就可以由捐贈者來命名，希望能有更多成功在地企業家回饋鄉里，造福更多學子。


▲校旗進場為校慶運動會揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

也是溪湖國中的10屆校友的捐贈人何世池說，溪湖人才輩出，雖然他不是最傑出的，也不是最優秀的，但是希望家鄉彰化溪湖能更好的心是不變的，盼能有更多的人能回饋鄉里，台灣唯一的資源與競爭力就是人才，城鄉差距以及讀書的小孩不會變壞。


▲縣長魏明谷表揚服務績優教師。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

余立焜表示，何世池拋磚引玉的善念與縣府及各界的協助，方能打造一座具現代感的圖書館，除了是溪湖國中師生之福，更是社區民眾能同享使用的閱讀中心，期望能達到社區與學校資源共享，師生同享建設成果的雙贏目標。


▲縣長魏明谷表揚服務績優教師。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

圖書館「進學館」為一座2層樓建築，樓地板總面積約210坪，外觀造型設計具現代感，內部建置有：個人視聽區、閱覽室、團體視聽室、團體討論室等，希望這座全新建設的圖書館可以提升學生對閱讀的興趣，也藉由閱讀而擁有更美好的願景。

關鍵字魏明谷溪湖國中進學館圖書館61週年校慶
雞蛋沒腥味　大裕農牧場做到了埤頭國小小提琴　彰化站快閃演出

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