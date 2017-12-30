河南王斥資50億蓋六星級酒店　看好東台灣觀光市場

陸客遊花蓮人數相較兩年前遞減少了近百萬人，但有「河南王」之稱的東裕集團總裁王任生，斥資50億元打造號稱花蓮最大地標的「潔西艾美酒店」。日前上午舉行新建工程「上樑」儀式，現場冠蓋雲集，前立法院長王金平、威京集團董事長沈慶京等多位企業界知名人士都前來祝賀。

歷經三次流標、一次得標又廢標後的東洋廣場，103年4月由卿蓬公司以公告標售底價10億9102萬8000元得標，3年多的時間打造六星級度假酒店，即將在明年底完工營運，未來將會產出上千個工作機會，花蓮縣長傅崐萁表示，這是東台灣在都會區的第一個超六星級酒店，正式進駐東台灣之後預計可以創造上千個就業機會，讓地方觀光產業的層級邁入另一層次。

面對中客來台減少衝擊，投資者東裕集團總裁王任生女兒、卿蓬股份有限公司董事長王筱卿仍信心滿滿，她受訪時表示，這次投資真的非常大，是花蓮真正的國際型酒店，面對陸客來台遊客減少衝擊，她說「各行各業都是有好有壞的時候，對台灣對花蓮仍有信心，相信可以把酒店做到最好。」



▲由王任生帶領大家祈求一切順利。（圖／記者鄭志宏攝）

商場面積約3萬平方米，飯店部份有近280個房間，也提供了遊樂設施包括溫泉、小孩遊戲間、按摩等公共設施。至於何時完工啟用？王筱卿說飯店內部裝潢比較耗時，希望加快腳步，酒店盼在明年底完工正式對外營業。

東裕集團董事長王任生，1933年出身中國大陸河南省，15歲來到台灣，台東師範學院畢業後到國小任教，後來轉職生產聖誕燈，業績屢創新高，返回中國河南創立東裕集團，被稱為「河南王」。