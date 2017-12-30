彰化家扶志工隊傳愛　家扶兒幸福滿滿

家扶基金會彰化家扶中心充滿活力及熱心的五隊志工隊，30日上午在大中華國際美食館舉辦第十屆志工隊（會）長聯合交接與續任典禮～歲末聯歡大團圓，縣長魏明谷、立法委員黃秀芳、王惠美等人見證這群志工們傳承愛與希望，魏明谷說，彰化家扶5隊志工隊表現各自的特色服務家扶家庭，並將滿滿的關懷及祝福延續下去，新的一年將持續陪伴家扶家庭勇敢向前。

典禮中為展現各隊的服務項目與活動內容，各隊/會新舊任隊長手上化身為耶誕老公公，將更多愛與善的力量傳遞給孩子作為耶誕禮物，讓孩子能夠就學順利、餐餐吃飽、成長茁壯、平安長大。



▲彰化家扶中心辦理第十屆志工隊（會）長聯合交接與續任典禮，新任隊長將把愛傳下去。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

彰化家扶王震光主任表示，藉由這次志工隊(會)聯合交接活動，感謝家扶5隊志工團隊夥伴們平時無私的奉獻與努力，透過各隊彼此間分享經驗與交流，讓服務永續下去。在各隊隊(會)長的帶領與推動下，協助隊務永續經營，相信接任的新隊(會)長將持續推動扶幼工作，一起與家扶為兒童福利與權益而努力！



▲彰化家扶中心辦理第十屆志工隊（會）長聯合交接與續任典禮，新任隊長將把愛傳下去。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

北彰展愛隊新任隊長詹振榮賢伉儷，參與北彰展愛隊活動數十年，場場活動幾乎從不缺席，詹振榮認為付出讓生命更美好，能在弱勢家庭困難時雪中送炭，達到即時的幫助、溫暖的關懷、志工的愛心、服務的專業，是使命與任務。



▲彰化家扶中心辦理第十屆志工隊（會）長聯合交接與續任典禮，新任隊長將把愛傳下去。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

魏明谷同時也與現場來賓及志工夥伴們齊聲呼籲「掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」，不管是一塊錢或十塊錢捐款，每一筆都是孩子成長的契機，期盼大家一起發揮愛心，匯聚成無限力量。