oBike跨年不斷電　31~1兩天免費騎

為了迎接107年到來，oBike經理賴筱薇表示，全台將辦理「跨年48小時不斷電，0元騎oBike活動！」，自2017年12月31日至2018年1月1日兩天全日，邀請大家一同免費騎乘oBike，輕鬆完成交通運輸的「最後一哩路」，無論是去跨年或是所有生活交通大小事，一起支持單車綠色交通新力量。

自從11月份舉辦的西螺大橋觀光文化節後，在西螺地區放置了100台oBike提供旅客使用；oBike經理賴筱薇指出，依據公司衛星定位及服務人員定時監控，在西螺地區居民騎乘狀況良好，鮮有違規停車狀況，單日單台車騎乘平均約1-2次不等，假日一台車甚至有單日高達5次的騎乘紀錄。