oBike跨年不斷電　31~1兩天免費騎

為了迎接107年到來，oBike經理賴筱薇表示，全台將辦理「跨年48小時不斷電，0元騎oBike活動！」，自2017年12月31日至2018年1月1日兩天全日，邀請大家一同免費騎乘oBike，輕鬆完成交通運輸的「最後一哩路」，無論是去跨年或是所有生活交通大小事，一起支持單車綠色交通新力量。
自從11月份舉辦的西螺大橋觀光文化節後，在西螺地區放置了100台oBike提供旅客使用；oBike經理賴筱薇指出，依據公司衛星定位及服務人員定時監控，在西螺地區居民騎乘狀況良好，鮮有違規停車狀況，單日單台車騎乘平均約1-2次不等，假日一台車甚至有單日高達5次的騎乘紀錄。
今年元旦假期推出「跨年三部曲」系列活動中，雲林縣從跨年到元旦的系列活動，地點從四湖、古坑到西螺，跨越山線與海線。第一部曲「2017雲林萡子寮Song夕陽」活動，現場有優質樂團、森巴舞團以及烏克麗麗樂團等演出。第二部曲「劍湖山世界11好禮 瘋玩2018跨年活動」，劍湖山世界摩天輪煙火為中台灣最盛大的煙火晚會。第三部曲「旭日虹橋．曙光漫步：2018西螺大橋迎晨曦暨元旦健行活動」，讓您充滿朝氣地迎接2018年的開始，並在美麗的西螺大橋上欣賞晨曦之美。
賴筱薇表示，「2018西螺大橋迎晨曦暨元旦健行活動」將於1月1日清晨5點半登場，歡迎大家免費騎乘oBike，綠行自由暢行迎新年！民眾可以好好利用oBike跨年48小時不斷電，全台oBike0元免費騎的機會，好好暢遊西螺的美麗景緻。