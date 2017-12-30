影／家扶培訓弱勢家長成為照服員生力軍

家扶基金會30日舉辦「照服員培訓課程」結訓成果發表會，頒發給20位努力不懈地參與學習、順利獲取照服員結業證書的學員們，並結合招生說明會對外廣招生力軍，發揮愛心加入家扶這個大家庭。彰化家扶主任王震光亦樂見成員穩定工作後，家中經濟狀況獲得改善，達到脫貧自立之目的，幫助弱勢孩子與家庭脫離「清貧」。

今年度家長生涯發展方案首度辦理照服員培訓課程，全班共20位成員努力不懈地參與學習，順利獲取照服員結業證書，並已有10名成員擔任照顧服務員，此次成果發表會亦結合招生說明會，邀請已投入照服員職場的成員分享心路歷程，期盼能引領更多失業或工作不穩定的家長一同加入照服員行列，除了改善家庭經濟狀況，也補充照服員人力缺口。



▲家扶基金會舉辦「照服員培訓課程」結訓成果發表會，順利獲取照服員結業證書的學員們分享課程點滴及成果喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

彰化家扶為基金會第一個進行長照培訓試辦的中心，成員多為單親、家中有身心障礙兒童、經濟貧困等家庭的家長，年齡層在20歲至70歲之間，從自立青年到年長阿嬤都一起來接受培訓。



▲家扶基金會舉辦「照服員培訓課程」結訓成果發表會，順利獲取照服員結業證書的學員們分享課程點滴及成果喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

在10位已從事照顧服務員的成員中，包含2名轉職及8名就業，分別於醫院、護理之家、日照中心、長照基金會等單位從事照顧服務員；成員在職場上順利就業，有效改善家庭經濟狀況，在抗貧工作上獲得積極性成果，而這也賦予弱勢家庭持續投入抗貧工作希望和願景。



▲家扶基金會舉辦「照服員培訓課程」結訓成果發表會，順利獲取照服員結業證書的學員們分享課程點滴及成果喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

彰化家扶為基金會第一個進行長照培訓試辦的中心，特地邀請家扶基金會社工處藍元杉主任及鹿港基督教醫院洪文林護理長參與此成果發表會；王震光表示，此20位家長為家扶基金會創會67年來第一批照服員培訓的種子成員，深具歷史意義，代表家扶從台灣嬰兒潮的農業年代走向少子化的老人社會型態。