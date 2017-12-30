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見妻褲襪私密處破洞起疑心　人夫怒告通姦不成反被休

社會中心／綜合報導2017/12/30 18:42
▲台北市一名男子見妻子褲襪近私密處破洞，懷疑妻子外遇。（示意圖／pixabay）
▲台北市一名男子見妻子褲襪近私密處破洞，懷疑妻子外遇。（示意圖／pixabay）

台北市一對夫妻結婚近30年，但丈夫在前年時見妻子褲襪接近私密部位的地方有破洞，懷疑妻子外遇，便在她車上偷放錄音筆，結果錄到妻子與男同事的曖昧對話，讓他怒告通姦。但因罪證不足，檢方最後處分不起訴，妻子反而藉此提出離婚訴訟，士林地方法院審酌後，29日判准離婚。

《蘋果日報》報導，妻子指控，一家人原本感情融洽，但丈夫自前年起就懷疑她外遇，即使她不斷解釋褲襪破洞不是性行為造成的，但丈夫仍不相信，還在她車上放錄音筆，錄下她與同事間的玩笑話，而丈夫不只監控她的行蹤，還以言語傷害她，甚至對孩子說「你媽媽走入魔道」，讓她無法忍受。

妻子指出，為了維護家庭完整，自己也與該名男同事斷絕往來，也安排多次全家出遊想修補關係，但丈夫仍在前年6月搬離住家，與她分居至今，更對她提出告訴，丈夫的種種行為讓她認為婚姻難以維持，因此請求離婚。

丈夫則提出錄音檔反駁，表示錄到男同事對妻子輕浮地說「跟你聊聊出遊戀愛」、「我想出這樣」，而妻子竟回「好啊！多少我賣了...5萬！」等曖昧對話，認為妻子出軌在先，但她卻毫無悔意，至今都沒有道歉或認錯，而自己從未背叛婚姻，為了捍衛自身權益，他不同意離婚，也請法官駁回妻子的離婚訴求。

法官審酌，認為妻子與男同事之間的引逗對話的確逾越同事間正常交往分際，讓兩人婚姻出現裂痕，但丈夫竊錄對話也侵犯隱私，更隨意出言羞辱妻子，且堅持離家、提告，對婚姻裂痕擴大也有責任，考量兩人已無實質上的夫妻生活，因此判准離婚，全案可上訴。

關鍵字褲襪通姦離婚竊錄出軌
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