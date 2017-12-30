見妻褲襪私密處破洞起疑心　人夫怒告通姦不成反被休

台北市一對夫妻結婚近30年，但丈夫在前年時見妻子褲襪接近私密部位的地方有破洞，懷疑妻子外遇，便在她車上偷放錄音筆，結果錄到妻子與男同事的曖昧對話，讓他怒告通姦。但因罪證不足，檢方最後處分不起訴，妻子反而藉此提出離婚訴訟，士林地方法院審酌後，29日判准離婚。

《蘋果日報》報導，妻子指控，一家人原本感情融洽，但丈夫自前年起就懷疑她外遇，即使她不斷解釋褲襪破洞不是性行為造成的，但丈夫仍不相信，還在她車上放錄音筆，錄下她與同事間的玩笑話，而丈夫不只監控她的行蹤，還以言語傷害她，甚至對孩子說「你媽媽走入魔道」，讓她無法忍受。