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中央社

反政府抗議後 伊朗大批民眾集結挺政府

中央社2017/12/30 18:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社德黑蘭/杜拜30日綜合外電報導）2天群眾示威抗議、釀成伊朗數年來最嚴重不安後，數萬名挺政府民眾今天在全國各地湧上街頭，展現擁護政權的力量。

法新社報導，國營電視台轉播大批穿著黑衣的支持者聚集首都德黑蘭（Tehran）、第2大城麥什赫德（Mashhad）和其他地區，以紀念終結「煽動叛亂」週年。那場動亂是伊朗2009年選舉引發爭議後，最近一次的大型動盪事件。

在今天預先計劃支持政府的遊行前，才剛剛發生反政府抗議活動，麥什赫德28日首先出現民眾抗議，接著擴展至全國許多城鎮。

民眾起先是抗議高物價，接著這場反政府抗議迅速轉變為反伊斯蘭政權。

根據路透社，官方媒體報導，民眾對高物價的不滿轉變為十多個城市政治性抗議活動的隔天，伊朗今天舉行年度全國性支持政府活動。

官方電視台畫面中，可見到群眾在首都德黑蘭集會，以及遊行民眾在麥什赫德高舉支持最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）橫幅標語。

警方昨天在西部的克爾曼沙市（Kermanshah）驅散抗議群眾，28日在麥什赫德逮捕52名抗議人士。

美國總統川普譴責伊朗逮捕行為，推文指出：「伊朗政府應尊重人民權利，包括表達本身意見的權利。全世界正在看！」（譯者：中央社徐睿承）1061230

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