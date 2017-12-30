反政府抗議後 伊朗大批民眾集結挺政府

（中央社德黑蘭/杜拜30日綜合外電報導）2天群眾示威抗議、釀成伊朗數年來最嚴重不安後，數萬名挺政府民眾今天在全國各地湧上街頭，展現擁護政權的力量。

法新社報導，國營電視台轉播大批穿著黑衣的支持者聚集首都德黑蘭（Tehran）、第2大城麥什赫德（Mashhad）和其他地區，以紀念終結「煽動叛亂」週年。那場動亂是伊朗2009年選舉引發爭議後，最近一次的大型動盪事件。

在今天預先計劃支持政府的遊行前，才剛剛發生反政府抗議活動，麥什赫德28日首先出現民眾抗議，接著擴展至全國許多城鎮。