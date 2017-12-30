影／少子化國安危機　員榮醫院聶幼安努力「做人」

「有勇氣」！員榮醫療體系鼓勵院內員工生育，補助金從第一胎3萬元起跳，生第六胎以上補助更提高到10萬元，員榮醫院藥劑科主任聶幼安剛生下第六胎，員榮醫院總院長張克士樂見員工解決少子化的「國安危機」，頒發10萬元的「生育補助金」鼓勵，聶幼安說，不排除迎接「七弟」「八妹」的到來。

45歲的聶幼安表示，本身很愛小孩，15年前與丈夫結婚後就計畫要生3個，結果不小心又懷了老四，當時丈夫就很緊張的說「老婆，我們不能再鬧出人命了」，可是2年後又懷了老五，想說緣份來了，還是要生下來，今年初得知肚裡又懷了老六，一開始還不讓媽媽知道，直到7個月才坦承。



▲員榮醫院藥劑科主任安45歲高齡生下第6胎，員榮醫療體系總院長張克士頒發10萬元生育補助金。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

聶幼安指出，老大14歲，老二12歲、老三10歲、老四7歲、老五5歲，老六剛滿月，共四男二女，出生時除了老三3760克，每個都有4000克以上，而且都親餵母乳，懷這麼多胎並非沒有避孕，但只用保險套和算週期避孕，生到第四胎時，媽媽還說，「女人是會愈生愈老，不要再生了」。



▲二哥搶和三妹著幫六弟包尿布、穿衣服。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

聶幼安說，生老五是驚喜，生老六可說是天賜良緣。有一次老二對她說，媽媽你應該再生個弟弟，這樣弟弟(老四)就有「兄、弟、姐、妹」了，沒想到真的生了老六；有同事向她比了一個「7」，但她說，生那麼多，還沒生過雙胞胎，下次若要就「一次來個七弟和八妹」，說完又笑著說，「吹牛不用繳稅金啦！」



▲二哥搶和三妹著幫六弟包尿布、穿衣服。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

聶幼安和同樣擔任藥師的丈夫陳生明都是在員榮醫療體系上班，總院長張克士頒發「生育補助金」給今年生育的員工，其中以聶幼安拿下10萬元最多；陳生明說，老婆生到第三胎時曾打趣「自己只剩下尿尿功能」，每想到懷到第六胎，真的很恐怖，已經可以組一支籃球隊了，不會再想組棒球隊，而且老婆下班還要陪孩子說故事，已經夠累了。



▲二哥搶和三妹著幫六弟包尿布、穿衣服。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

張克士表示，他很憂心國家少子化問題，所以鼓勵員工多生產，從本月起頒佈「生育補助金」，第一胎、第二胎都是補助3萬，第三胎補助4萬，第四胎補助5萬，第五胎補助6萬，第六胎補助10萬，並溯及今年生產的所有員工，希望讓員工無後顧之憂。