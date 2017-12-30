真善美聯誼會新卸任會長交接　場面熱絡

真善美聯誼會為救國團唯一全縣性婦女組織，以柔性的力量來辦理地方公益活動，每年三月及九月均辦理「守護記憶、情深『憶』長～關懷失智長者」公益活動，獲得各界肯定，並於每月月底至榮民之家辦理慶生會及每季辦理捐血活動……不勝枚舉深受好評。

救國團雲林縣真善美聯誼會30日在九九莊園農場辦理新卸任會長交接典禮場面熱絡，與會貴賓有立委張麗善、行政院顧問許恆慈、台灣海巡警察消防領導人總會秘書長黃聖一、縣議員賴淑娞、林聖爵、斗六市長謝淑亞、大埤鄉民代表會主席陳秋慶、林內鄉民代表會主席許林玉琴、教育部青發署雲林縣志工中心業師張起凰夫婦、顧問張鈴村董事長等多人及數百位會員參與場面熱絡。現場還有新任會長之乾兒子國慶大會主持人何偉綸及卸任總幹事陳美村共同主持，真善美聯誼會舞蹈歌唱班成員眷屬載歌載舞及薩克斯風演奏，熱鬧滿場。



▲救國團雲林縣真善美聯誼會新卸任會長交接典禮場面熱絡。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.30）

會長任期為兩年一次，105、106年會長為黃尤美會長，本身為市民代表，擔任會長職務更將救國團公益本色發揮到極至，今在各界見證下交接給黃素艷會長，功成身退任務圓滿完成。

黃素艷會長在接任副會長前原本對救國團和真善美並不瞭解，但本身好客與豪爽個性，經常性的在家中召開幹部會議，準備美食等待幹部的蒞臨，一次又一次的慢慢投入，直到今年深覺應該接起會長棒子，讓雲林縣內女性的力量再擴大。



▲救國團縣主委李銘洲肯定卸任會長黃尤美，擔任會長職務更將救國團公益本色發揮到極至。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.30）

監交人救國團縣主委李銘洲表示，與兩位會長原本為舊識，素艷會長能接任真善美聯誼會會長，勇於承擔的態度，令人敬佩，也謝謝尤美會長這兩年的付出。希望在歷屆會長建立之優良傳統薪火相傳繼續貢獻所能為社會盡一份心力。



▲卸任會長黃尤美及新任會長黃素艷在眾姊妹淘祝賀下，滿場溫馨。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.30）

與會貴賓立委張麗善、行政院顧問許恆慈、台灣海巡警察消防領導人總會秘書長黃聖一、副理事長兼副祕書長周錫鴻、縣議員賴淑娞、林聖爵、斗六市長謝淑亞等多人分別致詞贊美新任及卸任會長對社會之貢獻也紛紛致贈禮品留念，卸任黃會長也致贈幹部紀念品，新人新氣象總幹事由黃素惠擔任。