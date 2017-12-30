NBA黃蜂魔獸砍29分 率隊痛宰勇士

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職籃NBA夏洛特黃蜂今天在加州奧克蘭以111比100爆冷擊敗上季總冠軍金州勇士，黃蜂「魔獸」霍華德（Dwight Howard）攻下全隊最高的29分，還拿下13籃板和7助攻。

法新社報導，黃蜂共有6名球員得分達雙位數，這是黃蜂本球季第3度在客場比賽取勝，報了6日在主場以87比101輸給勇士的一記之仇。

勇士禁區防守不力，失掉46分，還出現致命性的18次失誤，讓黃蜂得32分。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「他們打得比我們出色。徹底壓制住我們。」