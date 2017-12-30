NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈新竹油庫廢庫　賴清德力挺林智堅真善美聯誼會新卸會長交接場面熱絡勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
地方

新竹油庫廢庫　賴清德力挺林智堅推「竹科X」科技廊帶

記者陳志偉／新竹市報導2017/12/30 19:22
▲中油新竹油庫今廢除，林智堅將推動「竹科X」科技廊帶。（圖／陳志偉攝，2017.12.30）
▲中油新竹油庫今廢除，林智堅將推動「竹科X」科技廊帶。（圖／陳志偉攝，2017.12.30）

中油新竹油庫今天正式廢庫，居民一甲子期盼成真，市長林智堅表示，中油9公頃土地將結合台肥共28公頃土地，轉型為竹科X，並推動「一園區二廊帶三支箭」，打造下個世代創新科技廊帶，賴清德院長也承諾，將以「三通鼓」全力支持。

林智堅表示，他上任後積極為台灣矽谷尋覓下一個世代創新產業園區，但始終缺乏土地，他與立委柯建銘積極奔走，成功廢除中油油庫，未來9公頃土地將結合19公頃台肥用地，打造「竹科X」科技廊帶。

林智堅指出，配竹科X，將力推「一園區二廊帶三支箭」產業政策，一園區為新竹科學園區，二帶則為光復路7公里創新創業廊帶，以及結合中油、台肥土地的公道五路28公頃創新科技廊帶，三支箭分別為租稅優惠與減免、創業補助、共同開發」。

「竹科X基地是最好的新年禮物」他說，現行園區缺乏商業模式，生活機能不足，未來創新產業園區將是「不一樣的科學園區」，規劃大面積綠地，並規畫藝文特區。

賴清德表示，林智堅推動廢庫與轉型天燈館，是「化腐朽為神奇」，「行政院不能置身事外，將全力支持」同時宣布「三通鼓」大禮，打造新竹市為科技首都，包括要求中油、台肥全力投入協助，更將配合林智堅的產業三支箭，以經濟部SBIR計畫大力支持物聯網、人工智慧。

 

 

關鍵字行政院長賴清德新竹市長林智堅新竹油庫廢除中油竹科
真善美聯誼會新卸會長交接場面熱絡周錫瑋：參選　是個人決定

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan