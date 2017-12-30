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中央社

SBL璞園戴維斯上演全能秀 率隊擊敗裕隆

中央社2017/12/30 18:58
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北30日電）璞園洋將戴維斯今天在SBL超級籃球聯賽繳出全場最高的24分、13籃板、5抄截與4助攻全能數據，璞園靠著第2節一波24比9的攻勢打下勝利基礎，終場79比67擊敗裕隆納智捷。

裕隆主戰射手「男模」呂政儒今天缺陣，少了他的火力挹注，僅靠胡凱翔與周士淵兩門砲苦撐，兩人各自拿下14分，而洋將奈維爾（Luke Nevill）全場10投僅中3，包括3分球4投1中，拿下12分、11籃板。

璞園除洋將戴維斯（Quincy Davis）表現全能，雙衛陳堅恩與彭俊諺也很神，陳堅恩全場累計9投6中，包括3分球6投中4，轟下全場次高的18分、6助攻與4籃板，彭俊諺出賽20分36秒，累計6投3中，攻下8分、8助攻，璞園光是雙衛合計就送出14次助攻，比起裕隆15次的團隊助攻僅少1次，兩人也是活化進攻的重要推手。

璞園贏球後，戰績6勝5負，目前獨居聯盟第3，次於6勝3負戰績獨走的台灣銀行，以及5勝4負排名第2的富邦勇士，而吞敗後的裕隆戰績來到5勝5負，排名也從聯盟第3微幅下滑至第4。

第15季SBL本週移師高雄巨蛋進行，今天共有3場比賽進行，首場台銀在第4節最後6.1秒靠著龍弘元籃下擺進關鍵致勝分，率隊以79比77擊敗富邦。1061230

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