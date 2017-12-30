周錫瑋：參選是個人決定　與吳敦義態度無關

國民黨主席吳敦義29日時指出，鼓勵前台北縣長周錫瑋參選公職是10幾年前的事，但這已經是過去的事情；周錫瑋表示，其實他不太想談這件事情，因為談來談去都是口水，他要參選是他個人的決定！
周錫瑋今（30）日到新莊區的中港大排參訪，媒體詢問「吳敦義態度變比較中立」的看法？周錫瑋直言，「他（吳敦義）的態度跟我（周錫瑋）應該沒有什麼關係吧！」其他人的態度，跟他（周錫瑋）現在想要做的事情沒有關係，他（周錫瑋）要參選也是他個人的決定，希望能改進（變）政府一些落伍、錯誤的政策及法令、想法。
周錫瑋說，其實他不太想談這件事情（吳敦義鼓勵參選的議題），因為談來談去都是口水，應該談的是整個城市、國家治理，現在碰到經濟衰退的挑戰、環境問題，尤其是火力發電廠、再生能源的問題，及包括電動車、人工智慧等未來產業的挑戰；此外，也碰到許多教育的問題，認為台灣的教育已經落伍，都不肯推三語的教育（英語、城市語言、國語教育）。
周錫瑋憂心忡忡的指出，很多的地方政府已經完成落伍，從中央到地方都跟不上時代，期許新北市跟其它的直轄市，應該用國際城市的標準來打造：對於過去口水的事情、爭吵的事情，他都不想再談，覺得一點意義都沒有，他現在想做的事情，就是讓所有城市提升生活的品質，城市要怎麼樣才能進步，怎麼樣才有國際的競爭力！