周錫瑋：參選是個人決定　與吳敦義態度無關

國民黨主席吳敦義29日時指出，鼓勵前台北縣長周錫瑋參選公職是10幾年前的事，但這已經是過去的事情；周錫瑋表示，其實他不太想談這件事情，因為談來談去都是口水，他要參選是他個人的決定！

周錫瑋今（30）日到新莊區的中港大排參訪，媒體詢問「吳敦義態度變比較中立」的看法？周錫瑋直言，「他（吳敦義）的態度跟我（周錫瑋）應該沒有什麼關係吧！」其他人的態度，跟他（周錫瑋）現在想要做的事情沒有關係，他（周錫瑋）要參選也是他個人的決定，希望能改進（變）政府一些落伍、錯誤的政策及法令、想法。