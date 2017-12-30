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中央社

結束15年棒球生涯 林威助心滿意足

中央社2017/12/30 19:09
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者黃巧雯台北30日電）中信兄弟林威助今年球季結束後退休，結束15年球員生涯，令球迷感到可惜，不過，林威助今天表示，由於他已經38歲，「可以打到15年，也對自己蠻滿意了」。

中信兄弟今天舉行南港旗艦店啟動儀式以及球員感恩簽名會，今年球季結束後退休的林威助，人氣依舊旺，所捐出的實戰簽名球衣、球棒各標出新台幣2.8萬元、2.65萬元，為全場前2高價。

看到球迷踴躍支持，是否會覺得太早退休？林威助說：「沒有覺得太早或太晚，在球員的時候，能打一年，就盡量把自己實力表現在一軍舞台，是最重要的。」

林威助表示，今年已經38歲，加上在一軍舞台也沒有太多表現的機會，他認為「應該也是時候了」。

對於棒球生涯規劃，林威助指出，一開始就設定「一年一年這樣打，可以打到15年，我也覺得對自己蠻滿意了」。

季末回到日本參加球迷會的林威助，不少日本球迷同樣認為他太早退休，林威助透露，還有球迷當場哭，令他有點感傷。

除了林威助外，選擇在今年結束球員生涯的還有富邦悍將投手增菘瑋，在28日宣布從球員生涯引退，林威助聽聞消息後，也立即傳訊息詢問增菘瑋。

林威助表示，增菘瑋告訴他，今年已經設定這個目標，未來可能以「指導者」教導學弟，他也給予祝福。1061230

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