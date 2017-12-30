結束15年棒球生涯 林威助心滿意足

（中央社記者黃巧雯台北30日電）中信兄弟林威助今年球季結束後退休，結束15年球員生涯，令球迷感到可惜，不過，林威助今天表示，由於他已經38歲，「可以打到15年，也對自己蠻滿意了」。

中信兄弟今天舉行南港旗艦店啟動儀式以及球員感恩簽名會，今年球季結束後退休的林威助，人氣依舊旺，所捐出的實戰簽名球衣、球棒各標出新台幣2.8萬元、2.65萬元，為全場前2高價。

看到球迷踴躍支持，是否會覺得太早退休？林威助說：「沒有覺得太早或太晚，在球員的時候，能打一年，就盡量把自己實力表現在一軍舞台，是最重要的。」