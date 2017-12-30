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中央社

水芙蓉母親 新住民二代柯采玉獲文學獎

中央社2017/12/30 19:10
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市格致中學高一學生柯采玉熱愛文學，筆觸成熟穩重，以水芙蓉描寫越南籍母親在台灣的生活，美麗又孤寂的心境故事「越南之花在我家」，獲新北市文學獎青春類散文組佳作。

第7屆新北市文學獎暨「2017玩字時代」活動，今天在新北市府舉行頒獎典禮。柯采玉以「越南花芙蓉」獲2017玩字時代活動國中組入選，成今年雙料得主。

柯采玉表示，自己喜歡寫作，媽媽嫁來台灣已十幾年，這次的作品以媽媽作為故事主角，希望透過文字傳達新住民在台灣生活、工作的辛苦。父母與弟弟是愛的泉源，將透過筆的記錄溫暖生命。

新北市府文化局表示，蓮花又稱為水芙蓉，越南沒有法定上的國花，但蓮花文化在越南根深蒂固，多數越南民眾認為他們的國花是蓮花。

「因為緣分，讓一朵朵純美清新的東南亞之花，自遙遠彼岸而來，其中，一朵在我家」。柯采玉在文章中描述自己母親初到台灣的語言不通與無助，以及被譏笑來自窮鄉僻壤，但母親仍積極上夜補校的課程。

柯采玉描述自己的母親有如出淤泥而不染的水芙蓉，雖然嫁來台灣時一度備受歧視，但仍努力的贏得尊敬，在作品中描述母親美麗的身影與積極向上的心境。

她說，就讀格致中學後加入作文班，陳麗華老師指導、鼓勵她快樂寫作文，這次得獎對自己是很大的鼓勵，一路寫來雖然孤獨，但不寂寞。

新北市府文化局長林寬裕表示，新北市文學獎徵件文類從小說、散文、詩，到舞台劇、繪本、童話、旅行文學，提供最全面的創作平台。今年投稿件數近3000件，創歷年新高。其中有不少來自世界各地的參賽稿件，包含美日、中國、港澳、新馬等。

今天有4名境外人士獲獎，其中旅居多明尼加20年的中文學校教師王詒高是黃金組佳作，來自香港的成人組短篇小說佳作得主陳苑珊，都特地來台灣受獎。1061230

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