泡湯美食　跨年遊高雄讓你一次滿足

去年的12月31日，上千民眾共聚高雄西子灣觀景平台，參與高雄市政府觀光局舉辦的歡送夕陽音樂會，在咖啡與音樂的陪伴下和2016夕陽告別。今年觀光局除了咖啡與音樂，更加碼舞蹈及餃子，陪遊客歡送2017最後一抹夕陽。高雄市政府觀光局長曾姿雯表示，西灣夕照是台灣著名十大美景之一，邀請大家在參加跨年晚會前，一起共聚西子灣為跨年暖身，局長說，高雄冬天溫暖怡人，適合全家共遊，她特別推薦民眾元旦假期到六龜「寶來花賞溫泉公園」泡湯賞花，或是參考「暖冬遊高雄-高雄餃餃者」手冊，來趟結合美食與行旅的假期小旅行。

明(12/31)日適逢周日，預計從下午三點過後，人潮將逐漸聚集高雄西子灣觀景平台，準備搶拍2017年最後一道日落。現場將由國標舞世界金牌小舞后鄭玉歆與龔士泰用雙人舞倫巴帶來精彩表演，新古典室內樂團伴以望春風、滿山春色、青春嶺等耳熟能詳歌曲，觀光局搭配「暖冬遊高雄、高雄餃餃者」活動，將特別在現場準備墨西哥傳統安帕娜餃99份供民眾品嚐，在美食及音樂的饗宴中譜下2017完美句點。

曾姿雯說，不只西子灣，對岸的旗津沙灘吧與海韻露營區都是迎接2018的好所在，觀光局一直到農曆春節都有精彩活動，包括金獅湖蝴蝶園旁的流浪蝴蝶協卉，到107年1月7日前有一系列的表演活動及手作課程； 1月13ヽ20ヽ27日等周六在高雄市電影館有音樂展演；1月14日在壽山動物園有「壽山繽紛一整年」；1月21日在旗山公共體育場有走跳高雄魅力山城－旗山內門搖旗音樂會；1月28日下午，觀光局將再次於青年、民權路口封街舉辦懸日攝影活動；緊接著就是2月18日登場的高雄燈會藝術節，活動豐富多元，為避免假日塞車之苦，歡迎大家多多利用大眾運輸工具來一趟「暖冬高雄小旅行」。

曾姿雯並說明，包括寶來花賞溫泉公園、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館、壽山動物園等觀光局轄管之景點與委外場域，在107年1月1日都照常開放，而為提供更優良的服務品質，寶來花賞溫泉公園足湯、金獅湖蝴蝶園及旗津貝殼館，將自107年1月1日起開始收費，溫泉公園足湯全票50元；蝴蝶園及貝殼館全票30元，現場有志工解說，也歡迎團客可預約導覽服務，憑票根在107年整年度還可享受高雄多間商家優惠，歡迎遊客蒞臨參觀體驗。