中日會長盃東關東單日2勝 喜迎3連勝

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）東關東隊今天在中日會長盃先以4比1擊敗中山國中，隨後，在新埔國中一役中，東關東隊更以11比6逆轉勝，單日拿下2勝，目前已3連勝。

中日會長盃國際青少年棒球邀請賽在嘉義開打，今天賽程進入第2天，29日取得1勝1敗的中山國中，今天首場比賽對上西東京就慘遭逆轉，以3比4輸球。

中山國中第2戰與東關東交手，受限於東關東投手的壓制，僅擊出3支零星安打，最終中山以1比4不敵東關東。

中山國中總教練藍文權說：「此次參賽球員多為二、三年級的選手，也有多帶幾個一年級的選手隨隊觀摩比賽，他們這個階段，除了打球外，學習課業跟品德教育還是很重要的。」