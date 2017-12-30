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中央社

外交部：錯印護照共55萬本 都未付款

中央社2017/12/30 19:24
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩、陳政偉台北30日電）立委指外交部委託中央印製廠印製第二代晶片護照，已印製75萬本，因圖樣出包需重印，國庫損失3億多元。外交部說，採購55萬本新版晶片護照，分批取得，目前都未付款。

此外，中央銀行表示，中央印製廠是接受外交部委託印製護照，不便對外表示意見，由外交部統一回應；截至發稿時為止，記者仍無法取得中央印製廠回應。

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，外交部領事事務局向中央印製廠採購55萬本第二代晶片護照，「並無印製75萬本護照之情事」。先前已驗收20萬本第二代晶片護照，因內頁圖稿誤植，全數退回中央印製廠重印，這筆款項約新台幣8000萬元，外交部至今尚未支付。

李憲章說，中央印製廠須全數印製符合規格圖樣的護照，待領務局驗收合格後才會付款，因此並沒有所謂印製75萬本護照，造成國庫損失3億元的情形。

根據政府採購網資料顯示，領務局的標案今年7月由中央印製廠得標，負責製作現行版晶片護照65萬本與新版晶片護照55萬本，共120萬本，決標金額約新台幣4.8億元。

知情人士表示，採購新版護照採分批驗收的方式，先前已驗收20萬本，原本預計25日正式發行後，近日再赴中央印製廠，進行剩下35萬份的驗收工作，但因發生圖案誤用事件而取消。

時代力量黨籍立法委員黃國昌下午在臉書貼文指出，印錯的護照不只20萬本，事實上，另外還有55萬本已經印好，原本外交部週四要驗收，但後來緊急取消。

黃國昌說，這些護照「目前藏在中央印製廠的第二庫房」，連監察委員昨天去調查時，都沒被發現，他質疑中央印製廠隱瞞、欺騙。

第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，日前經網友發現後，領務局決定將第一批新版護照20萬本全部回收，另由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣並重印。1061230

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