等曙光賞美景　連續假期首日遊客湧入花東

今天是跨年元旦假期首日，花東湧入遊客人潮，其中以海岸線人潮為最多，從花蓮沿線至台東各風景區，幾乎都湧不少人潮，連續假期到來，不但沒使人留在家中，反而出遊的機率大增。

花蓮市區從今天一早已經開始有塞車的情形，警方在金三角商圈也以三角錐分隔車道，以免發生嚴重堵塞；豐濱的天空步道、石梯坪與北回歸線，都湧進出遊的人潮，甚至有不少遊覽車駛入，也造成部份路段小塞的情況。

花蓮遠雄海洋公園在連假首日就已湧入2900名遊客，雖東部地區細雨紛紛但仍不減遊興，園方自即日起至明年1月1日止，只要居住在宜、花、東地區的民眾，出示身分、戶籍證明，每人只要390元就可暢遊園區。園方表示，明天跨年將安排「曙光夜未眠」活動，現場搭配無敵海景佐以溫馨音樂晚會及早晨曙光野餐方式，與民眾迎接新的一年。