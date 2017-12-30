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等曙光賞美景　連續假期首日遊客湧入花東

記者鄭志宏 ／花蓮報導2017/12/30 19:58
▲跨年元旦假期首日，花蓮市區已湧入車潮，警方在市區以三角錐進行分隔。（圖／記者鄭志宏攝）
▲跨年元旦假期首日，花蓮市區已湧入車潮，警方在市區以三角錐進行分隔。（圖／記者鄭志宏攝）

今天是跨年元旦假期首日，花東湧入遊客人潮，其中以海岸線人潮為最多，從花蓮沿線至台東各風景區，幾乎都湧不少人潮，連續假期到來，不但沒使人留在家中，反而出遊的機率大增。

花蓮市區從今天一早已經開始有塞車的情形，警方在金三角商圈也以三角錐分隔車道，以免發生嚴重堵塞；豐濱的天空步道、石梯坪與北回歸線，都湧進出遊的人潮，甚至有不少遊覽車駛入，也造成部份路段小塞的情況。

花蓮遠雄海洋公園在連假首日就已湧入2900名遊客，雖東部地區細雨紛紛但仍不減遊興，園方自即日起至明年1月1日止，只要居住在宜、花、東地區的民眾，出示身分、戶籍證明，每人只要390元就可暢遊園區。園方表示，明天跨年將安排「曙光夜未眠」活動，現場搭配無敵海景佐以溫馨音樂晚會及早晨曙光野餐方式，與民眾迎接新的一年。

來到台東三仙台，週邊民宿早已客滿，也有不少遊客已經開始等候迎接第一道曙光，遊客賴小姐表示，為了能夠看到1月1日的第一道曙光，就提早來台東，還好有租到民宿，不然到時候會來不及進園區。

小野柳、加路蘭和水往上流，現場都有安排警力進行人潮與車輛疏導，路上車多但速度都維持在時速30公里。


▲天氣涼爽，中午時分已有人潮進入豐濱天空步道。（圖／記者鄭志宏攝）


▲石梯坪也有不少觀浪的遊客。（圖／記者鄭志宏攝）


▲北回歸線有多輛遊覽車駛入，人潮不斷。（圖／記者鄭志宏攝）


▲台東縣成功鎮花海景觀，遊客前來拍照。（圖／記者鄭志宏攝）


▲三仙台人潮及車輛最多，大多都已經開始在等候第一道曙光到來。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字元旦曙光花蓮台東天空步道三仙台
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