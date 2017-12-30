20家醬油製造業者　獲雲林縣府頒優良安全食品

縣長李進勇表示，雲林縣去(105)年農業年總產值達777億元、穩坐全台農業的龍頭，但是雲林縣的自我期許很高，除了產量大之外，更追求農產、食品的安全，因此，縣府除了配合中央「源頭控管」、「重建生產管理」、「加強市場查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」、「全民監督食安」的食安五環政策外，還跨局處整合衛生、農業、建設、教育、財政、環保及政風等單位，並攜手縣內業者，讓食品從生產、加工製作、包裝到運送銷售一路都受到嚴格的把關，讓雲林出產的食品從產地到餐桌都能讓消費者安心、放心。

展現雲林推動食品安全的成果，雲林縣政府今(30)日在古坑綠色隧道舉辦「2017食來運轉-雲林食安嘉年華」活動，現場頒獎表揚縣內150家優良食品業者、還有40攤雲林食品好物吸引民眾試吃搶購、更有食安主題館、食安機智搶答、樂掏好食光等等多元活動，吸引眾多民眾至現場參與。



▲歡迎全國民眾踴躍支持雲林縣出產的食品好物。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.30）

李進勇更指出，「呷安全、找雲林」絕非只是口號，今日的食安嘉年華會就是要將縣內優質的業者推薦給全國消費者，106年共有包含醬油、烘焙、餐飲業者等150家廠商通過評核，縣府也協助50家食品業者共400項產品建立追溯追蹤QR-CODE，民眾只要使用手機掃描產品QR-CODE就可掌握食品來源，了解產品資訊，歡迎全國民眾踴躍支持雲林縣出產的食品好物。

衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心科長林炎英大力讚賞雲林縣推動食安的成果受到中央部會的肯定，雲林地檢署檢察官吳文成則表示，地檢署與縣府合作成立食安平台，除了要查緝不良廠商之外，更希望鼓勵優良業者，促進食品業形成優良的循環，造福所有的消費者。



▲現場展出40攤雲林食品好物。圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.30）

106年通過雲林現安心標章及餐飲優良分級評核的150家業者中，有20家是醬油製造業者，另有咖啡、烘焙、餐飲及冰品業者130家，皆是通過衛生局的檢查認證、讓民眾能憑標章選購的安心產品，今日在活動現場由李進勇一一頒獎、公開授證表揚，希望藉此鼓勵縣業者更加精進，並讓雲林的優質特色產品有更多曝光、亮相的機會。



▲民眾熱情排隊參與食安主題館的闖關活動。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.30）

除了農業首都的招牌外，雲林縣政府喊出「呷安全、找雲林」的口號，在李縣長領導下成立食安團隊，整合跨局處進行合作，打造「農場至餐桌」的完整食品生產鏈管理，讓雲林出產的農產及食品安全性大大提升，歡迎全國民眾多多享用來自雲林生產的優質、安全食品。



▲雲林農產豐沛，因應而生的農產加工品也相當受到歡迎。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.30）