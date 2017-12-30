人生謝幕 細數2017年辭世名人

3月3日：海地前總統蒲雷華（Rene Preval）心臟病發去世，享壽74歲。他生前曾是替窮人發聲的農業經濟學家。

2月1日：剛果民主共和國反對派長期領導人齊塞克迪（Etienne Tshisekedi）在布魯塞爾接受治療時過世，享壽84歲。

1月7日：葡萄牙前總統索亞瑞斯（Mario Soares），在醫院以92歲高齡辭世。他被譽為葡萄牙現代民主之父。

（中央社巴黎30日綜合外電報導）2017年即將走到尾聲，過去一年來各界許多重要人士與世長辭，以下為法新社與愛爾蘭廣播電視（RTE）網站整理出的名單：

3月21日：前愛爾蘭共和軍指揮官麥金尼斯（Martin McGuinness）因罕見心臟疾病在醫院與世長辭，享壽66歲。他曾致力促成和平斡旋，讓北愛爾蘭衝突劃下句點。

5月26日：美國前總統卡特的波蘭裔鷹派策士布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）過世，享壽89歲。

5月29日：巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉（ManuelNoriega）在巴拿馬市一間醫院辭世，享壽83歲。

6月16日：德國前總理柯爾（Helmut Kohl）在家辭世，享壽87歲。他被譽為德國統一之父與歐洲統合功臣。

6月30日： 法國女權標竿維爾（Simone Veil）在巴黎家中以89歲之齡逝世。她曾為奧斯威辛（Auschwitz）集中營倖存者，也是促使法國墮胎除罪化的重要推手。

7月13日：中國異議人士與諾貝爾和平獎得主劉曉波在監禁中因肝癌辭世，享壽61歲。

12月4日：葉門前總統沙雷（Ali Abdullah Saleh）遭前叛軍盟友殺害，過世時75歲。

●娛樂界

1月25日：美國資深女星瑪麗泰勒摩爾（MaryTyler Moore）在醫院辭世，享壽80歲。

1月25日：曾演出「象人」與「哈利波特」系列電影的老牌英國影星約翰赫特（John Hurt），與胰臟癌搏鬥後過世，享壽77歲。

2月12日：美國著名爵士樂大師艾爾賈諾（AlJarreau）宣布退休過後幾天，在醫院過世，享壽76歲。他生前曾7度獲得葛萊美獎肯定。

2月25日：美國男星比爾派斯頓（Bill Paxton）因手術併發症過世，享壽61歲。他曾演出「鐵達尼號」、「阿波羅13號」和「異形2」等好萊塢賣座巨片。

3月18日：美國搖滾樂之父查克貝瑞（Chuck Berry）在家辭世，享壽90歲。

6月27日：英國資深影星羅傑摩爾（Roger Moore）因癌症辭世，享壽89歲。他曾在7部龐德電影中擔綱第3任「007情報員」。

6月27日：英國「帕丁頓熊」創作者麥可龐德（Michael Bond）在家辭世，享壽91歲。

7月20日：美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）自縊身亡，享年41歲。

7月31日：法國知名女星珍妮摩露（Jeanne Moreau）在巴黎家中辭世，享壽89。她因在「夏日之戀」（Jules et Jim）演出精湛而一舉成名。

8月8日：美國鄉村音樂傳奇流行歌手葛倫坎伯（Glen Campbell）與阿茲海默症搏鬥多年後辭世，享壽81歲。

8月20日：美國老牌喜劇演員傑瑞路易（JerryLewis）在家中自然辭世，享壽91歲。他曾以電影「隨身變」（The Nutty Professor）等瘋狂喜劇風靡數百萬影迷。

9月15日：美國演員哈利狄恩史丹頓（Harry DeanStanton）辭世，享壽91歲。他生前曾在電影「巴黎，德州」中領銜演出。

10月24日：搖滾先驅胖子多明諾（Fats Domino）在美國路易斯安那州紐奧良市家中辭世，享壽89歲。他以輕快低音連奏爵士鋼琴協助開創搖滾樂。

12月6日：法國搖滾巨星強尼哈勒戴（JohnnyHallyday）與肺癌纏鬥後辭世，享壽74歲。

12月18日，南韓偶像男團SHINee成員鐘鉉自殺離世，得年27歲。

●商業界

3月20日：銀行家、慈善家與美國洛克斐勒家族繼承人大衛．洛克斐勒（David Rockefeller）在家中睡眠時辭世，享嵩壽101歲。

9月8日：法國聖羅蘭（Yves Saint Laurent）前合夥人、時尚大亨貝爾傑（Pierre Berge）久臥病榻後辭世，享壽86歲。

9月21日：萊雅集團（L'Oreal）繼承人與世界女首富莉莉安．貝登古（Liliane Bettencourt）在巴黎家中辭世，享壽94歲。

●媒體界

5月19日：美國戰地攝影記者葛林（StanleyGreene）久臥病榻後過世，享壽68歲。他生前5度榮獲世界新聞攝影獎（World Press Photo Award）。

9月27日：「花花公子」（Playboy）創辦人海夫納（Hugh Hefner）辭世，享壽91歲。

●其他

5月15日：英國「沼澤殺手」伊恩．布雷迪（IanBrady）在一處戒備森嚴的醫院離世，死時79歲。他在1966年因虐殺5名孩童，遭處無期徒刑。

6月16日：法國心臟外科醫生卡布羅（ChristianCabrol）在巴黎一間醫院辭世，享壽91歲。他生前曾完成歐洲首例心臟移植手術。

11月20日：美國著名殺人魔曼松（Charles Manson）在加州一間醫院過世，死時83歲。他生前所領邪教在60年代犯下多起殘忍謀殺案。

12月20日：前波士頓樞機主教拉奧（Bernard Law）在羅馬離世，享壽86歲。他遭踢爆數十年來包庇涉嫌性侵的神職人員後，在2002年黯然下台。（譯者：中央社陳乃瑜）1061230