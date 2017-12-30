農產食安向前行　雲林糧倉豐收歲末成果聯合行銷推廣

雲林縣政府為響應中央食安政策之決心，今(30)日於台北希望廣場，辦理「農產食安向前行，雲林糧倉豐收情」歲末成果聯合行銷推廣活動，副縣長丁彥哲、農業處長林慧如、縣農會總幹事簡明欽、西螺農會總幹事廖錦富及新北市農會總幹事楊棟樑等嘉賓共同為雲林農產按讚，請消費大眾多多支持雲林優質農產。
丁彥哲表示，雲林為台灣農業大縣，也是全民仰賴的糧倉，除稻米產量位居全國第一，蔬菜產量也佔全國三分之一。今日活動特嚴選在地農民所生產，具完善溯源制度產銷履歷之優質產品，並強化消費者對在地食材印象，透過即時嚐鮮的概念，以「享當季、吃在地」為主軸，融入在地特色食材，打造多元創意料理，推廣在地特色，現場更有多元料理教學示範及各項試吃活動，推廣雲林優質農產品，讓都會區的親朋好友們，在歲末年終佳節，也能品嚐到「尚青」與「尚好」的精選美味。
▲副縣長丁彥哲訪視西螺鎮農會黑豆產銷班展示攤位。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.30）
此次活動特邀請西螺鎮農會黑豆產銷班參與。雲林縣西螺鎮是黑豆的故鄉，濁水溪孕育了廣大的糧食，是「稻米及豆油之鄉」，農糧署為活化休耕農地利用，補貼進口替代作物轉作每公傾補助4萬5,000元。縣長李進勇表示，為鼓勵農民種植非基改大豆（包括黑豆），雲林縣政府加碼補助每公頃1萬2,000元整，在本縣縣農會、西螺農會及各鄉鎮市農會的努力下，黑豆種植總面積達百餘公頃，有機黑豆種植面積更達20公頃，推動本縣安全農業永續發展。黑豆產品醬油、黑豆茶及烘焙黑豆食品都非常優質。
本縣致力推廣農業，除提高本國糧食自給率，栽植優良農產品外，更開發地方特色產業鏈，強化地產地銷通路，輔導轉作以減緩稻米繳交、蒜頭及冬季蔬菜產量過剩壓力，期增加農民收益，更需要民眾的選購行動實質支持在地農業。
▲副縣長丁彥哲與生鮮農產參展農友。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.30）