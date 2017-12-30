農產食安向前行　雲林糧倉豐收歲末成果聯合行銷推廣

雲林縣政府為響應中央食安政策之決心，今(30)日於台北希望廣場，辦理「農產食安向前行，雲林糧倉豐收情」歲末成果聯合行銷推廣活動，副縣長丁彥哲、農業處長林慧如、縣農會總幹事簡明欽、西螺農會總幹事廖錦富及新北市農會總幹事楊棟樑等嘉賓共同為雲林農產按讚，請消費大眾多多支持雲林優質農產。

丁彥哲表示，雲林為台灣農業大縣，也是全民仰賴的糧倉，除稻米產量位居全國第一，蔬菜產量也佔全國三分之一。今日活動特嚴選在地農民所生產，具完善溯源制度產銷履歷之優質產品，並強化消費者對在地食材印象，透過即時嚐鮮的概念，以「享當季、吃在地」為主軸，融入在地特色食材，打造多元創意料理，推廣在地特色，現場更有多元料理教學示範及各項試吃活動，推廣雲林優質農產品，讓都會區的親朋好友們，在歲末年終佳節，也能品嚐到「尚青」與「尚好」的精選美味。