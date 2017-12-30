元旦連假第二天 國道10路段易塞

（中央社記者汪淑芬台北30日電）明天是元旦連續假期第二天，交通部臺灣區國道高速公路局預估國道車流量會比今天略多，上午到晚上，共有10個路段易塞車。

高公局說，今天國道交通量約115百萬車公里，明天出遊加提前北返，交通量約118百萬車公里。

明天易壅塞的10路段及時段，包括：國道1號南下，上午9時至下午1時，湖口-新竹系統；國1南下，上午10時至中午12時，彰化系統-埔鹽系統，行車時都是從平常8分鐘增為24分鐘。

國1北上，下午2時至晚上8時，西螺-埔鹽系統，行車時間從平常13分鐘增為54分鐘；國1北上，下午3時至晚上7時，南屯-豐原，行車時間從平常8分鐘增為24分鐘；國1北上，下午3時至晚上7時，新竹系統-湖口，行車時間從平常8分鐘增為25分鐘。