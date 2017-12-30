防洗錢 陸銀行卡境外提現每年限46萬

通知規定，個人持中國銀行卡在境外提取現金，本人名下銀行卡（含附屬卡）合計每個自然年度不得超過等值10萬元。如果當年額度超過10萬元，當年及次年將被暫停持中國境內銀行卡在境外提取現金。

華爾街見聞等陸媒報導，中國國家外匯管理局今天發布「國家外匯管理局關於規範銀行卡境外大額提取現金交易的通知」，就銀行卡境外大額提取現金的規範再做調整，以完善跨境反洗錢監管。

（中央社台北30日電）為規範銀行卡境外大額提取現金交易，防範洗錢、逃稅，中國外管局將於2018年1月1日起，將個人境外年度取現總額調整為合計人民幣10萬元（新台幣46.3萬元），單日取現額度調整為1萬元。

通知還規定，個人持中國境內銀行卡在境外提取現金，外幣卡由每卡每日不得超過等值1000美元調整為等值人民幣一萬元，每日的境外取現額度略有提高。

通知指出，個人不得透過借用他人銀行卡或出借本人銀行卡等方式規避或協助規避境外提取現金管理。

外匯管理局表示，規範銀行卡境外大額提取現金交易，是反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的必要舉措，可進一步防範銀行卡提取現金領域的違法犯罪活動。

此次通知不改變個人年度5萬美元購匯額度，不影響個人正常提取現金和消費，不影響個人用匯便利性。1061230