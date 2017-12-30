大馬將開性傾向治療課 引LGBT團體擔憂

（中央社吉隆坡30日綜合外電報導）官員今天表示，馬來西亞丁加奴州計劃針對跨性別女性的性傾向進行治療課程，引發這個以穆斯林為主的保守國家LGBT社運人士的擔憂。

法新社報導，丁加奴州一名官員表示，在當局完成跨性別者人口調查後，明年將進行這項為期數天的課程。

丁加奴州議會議員蓋沙里（Ghazali Taib）說，這項課程屬自願參加，會有醫學、心理學和宗教學專家出席，現場也會有已經「回歸正常生活」的跨性別女性。

蓋沙里告訴法新社：「跨性別女性是我們社會的一分子…。她們是我們的責任。」