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中央社

大馬將開性傾向治療課 引LGBT團體擔憂

中央社2017/12/30 20:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社吉隆坡30日綜合外電報導）官員今天表示，馬來西亞丁加奴州計劃針對跨性別女性的性傾向進行治療課程，引發這個以穆斯林為主的保守國家LGBT社運人士的擔憂。

法新社報導，丁加奴州一名官員表示，在當局完成跨性別者人口調查後，明年將進行這項為期數天的課程。

丁加奴州議會議員蓋沙里（Ghazali Taib）說，這項課程屬自願參加，會有醫學、心理學和宗教學專家出席，現場也會有已經「回歸正常生活」的跨性別女性。

蓋沙里告訴法新社：「跨性別女性是我們社會的一分子…。她們是我們的責任。」

他說：「最後，選擇權在她們手上，強迫並不是政府的原則。我們給她們一條路，讓她們為自己的人生做出最佳選擇。」

人權觀察（Human Rights Watch）2017年一份報告指出，馬來西亞對LGBT者的歧視「無處不在」，當地甚至將肛交列為違法行為，刑罰是監禁和鞭刑。

LGBT社運人士譴責政府開課的計畫。跨性別權利組織姐妹正義聯盟（Justice for Sisters）共同創辦人提拉嘉（Thilaga Sulathireh）說：「如果你要求某人不要做自己，這將會對那個人的健康和福祉造成不利影響。」（譯者：中央社陳昱婷）1061230

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