Fodor：長城和北京等10地 2018不要去

即連美國密蘇里州也被Fodor列為遊客不要去的地方。理由是美國國家有色人種協會（NAACP）一份報告指出，當地歧視黑人，黑人比白人更經常性的遭到警察當街攔截查問。報告又以有一個黑人在牢中死去為例，證明當地存在制度性的種族歧視。

法國國際廣播電台網站報導，不要去北京和萬里長城的原因是，長城年久失修，一大片建築已呈頹敗，最好敬而遠之；北京的紫禁城也一樣不要去，因為北京的空氣污染嚴重。

（中央社台北30日電）一般旅遊指南會向讀者建議世界各地值得一遊的名勝，但美國權威的旅遊指南出版商Fodor卻發表一個2018年「不要去」的旅遊指南，共列出10個地點，中國大陸北京和萬里長城名列其中。

以達爾文進化論聞名的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands），亦名列「不要去」的榜上。這個群島位於厄瓜多，雖然政府近年來為了保存原貌而限制旅遊人數，但Fodor指出，群島脆弱的環保生態仍然未能抵受旅遊業的摧殘。

印度泰姬瑪哈陵將在2018年進行369年來首次的大維修工程，當局將用泥漿清洗泰姬瑪哈陵的外牆。Fodor指出：「除非你喜歡與牆身滿佈泥漿的泰姬瑪哈陵合影，否則你最早也應該到2019年再去。」

泰國的攀牙國家公園也名列榜上。Fodor指出：「前仆後繼的人潮已經淹沒了這片天堂。」當地的海灘因遊客眾多而污染嚴重。Fodor建議遊客前往人跡較少的地方，遠離喧嘩吵鬧。

剛推動改革開放不久的緬甸，已經上榜。Fodor表示，只不過數年前，很多人都想去緬甸一遊，但如今緬甸已蠻橫無道，對洛興亞少數民族發動血腥的種族清洗。

世界最高的喜馬拉雅山聖母峰居然也名列榜上。Fodor指出，很多人為了誇口曾經征服過這座山峰而不惜代價、甚或甘冒生命危險也要到此一遊。2017年迄今已有6個人在攀峰時喪命，而且旅費不菲，大約要2.5─4.5萬美元。

宏都拉斯也是不能去的國家，因為當地是全球殺人犯罪率最高的地方之一，儘管近年來已有下降的趨勢。但Fodor說，若是有錢有時間，不如去別的地方更好更安全。

古巴也不要去。Fodor指出，美國雖仍准許人民到古巴旅遊，但川普政府頒布的新規定相當複雜，而且美國駐古巴大使館不久前發生的離奇傳染病事件，也是對遊客的一個警訊。

其他不要去的地方包括威尼斯和阿姆斯特丹，因為太多的遊客已經令當地居民反感，甚至仇外，遊客還是去別的地方好。1061230