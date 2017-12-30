SBL台啤對拉莫斯無解 不敵金酒吞3連敗

（中央社記者龍柏安台北30日電）金門酒廠洋將拉莫斯今天攻下全場最高的29分、19籃板，其中在決勝第4節個人包辦12分、5籃板，包括在比賽結束前10.5秒兩罰俱中，助金酒70比65擊敗台灣啤酒。

第15季SBL本週移師高雄，今天進行3場比賽，其中金酒與台啤的「雙酒會」壓軸登場，本季場均可抓下16.7籃板的金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）暫居大會籃板王，今晚他在禁區逞威依舊無人能擋，全場累積18投11中，另罰球10投中7，搭配全場19個籃板，其中包括6個進攻籃板，且光在第4節他就猛抓4個進攻籃板，攻防兩端強勢演出，是金酒贏球保證。