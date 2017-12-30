喬帥肘傷未好轉 決定退出卡達公開賽

（中央社杜哈30日綜合外電報導）前世界網球球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天宣布退出下週舉行的卡達公開賽（Qatar Open），是否能參加2018年第一個大滿貫比賽還是未知數。

路透社報導，30歲的塞爾維亞名將喬科維奇原本預定昨天出席阿布達比表演賽，來展開新球季，但因手肘疼痛加重而選擇退賽。

喬科維奇在聲明中表示：「不幸的是，從昨天開始，我手肘疼痛的情況就沒有改善過。」

「我還是感到疼痛。因此，我必須退出杜哈的ATP巡迴賽。」

「只有在我百分之百做好打球準備的時候，才會回到球場上，希望是不久之後。我想要謝謝大家的耐心和諒解。」