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政治

黃國昌再爆護照烏龍　國庫究竟損失幾億？

記者林仕祥／台北報導2017/12/30 23:11
▲時代力量立委黃國昌爆料外交部護照烏龍事件國庫損失3億，卻遭打臉。（圖／NOWnews資料照）
▲時代力量立委黃國昌爆料外交部護照烏龍事件國庫損失3億，卻遭打臉。（圖／NOWnews資料照）

時代力量立委黃國昌30日砲轟，外交部護照事件社會大眾仍被蒙在鼓裡，印錯護照共75萬本，實際損失超過3億元，而中央印製廠卻對此選擇隱瞞；外交部隨後對此駁斥說，印錯護照共55萬本，目前尚未付款，並沒有國庫損失3億元的情形。黃國昌晚間也親自去中央印製廠一趟，確認印錯護照共55萬本，修正先前說法，估算國庫損失約2億2000萬。

黃國昌在臉書表示，護照事件社會大眾還持續被蒙在鼓裡，印錯的護照不只20萬本，實際上還有55萬本已經印好，本來外交部星期四要驗收，緊急取消，目前藏在中央印製廠的第二工廠庫房。

黃國昌指出，以每本護照成本403元計算，國庫損失絕非報載的9000萬元，印錯的護照共75萬本，實際損失早就超過3億元。黃國昌說，這些事中央印製廠總經理非常清楚，但是，即使到立法院備詢，還是選擇繼續隱瞞、欺騙，連監察委員昨天去第二工廠檢查時，那55萬本也藏得好到沒有被發現。

黃國昌砲轟，看到中央銀行的新聞稿，說中央印製廠的總經理陳永輝已經自請處分，所以給予「申誡」，我真的不知道該說什麼。「真的是了不起，懂得如何欺上瞞下、懂得如何粉飾太平、繼續作官。」

外交部對此回應，外交部領事事務局向中央印製廠採購55萬本第二代晶片護照，「並無印製75萬本護照之情事」。先前已驗收20萬本第二代晶片護照，因內頁圖稿誤植，全數退回中央印製廠重印，這筆款項約新台幣8000萬元，外交部至今尚未支付。

外交部強調，中央印製廠須全數印製符合規格圖樣的護照，待領務局驗收合格後才會付款，因此並沒有所謂印製75萬本護照，造成國庫損失3億元的情形。

黃國昌隨後也親自跑了一趟中央印製廠，確認此次印錯護照共55萬本，將全部銷毀，依當初決標金額每本約403元，國庫總損失約2億2000萬。
 

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