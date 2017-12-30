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中央社

馬星媒體人緬甸獲釋 返回新加坡

中央社2017/12/30 23:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者郭朝河吉隆坡30日專電）兩名在緬甸國會大樓附近使用遙控無人機，被判入獄的馬來西亞與新加坡媒體工作者，在緬甸當局不提出額外的指控後當場獲釋，並於昨晚順利抵達新加坡。

馬來西亞星報指出，兩名任職於土耳其之聲（TRT）廣播電視公司的媒體工作者，包括馬來西亞籍的莫彩玲及新加坡籍的劉鴻明，10月在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）拍攝紀錄片時，因觸犯當地航空法，與緬甸記者翁奈蘇及司機丁拉遭警方扣留。

由於4人被捕時承認使用無人機，原本以為只是罰款，惟緬甸法官最終判決服刑兩個月。另外，他們還面臨觸犯緬甸進出口及移民法令的額外指控，兩人一旦犯行確定，可能得坐3至5年的牢。

不過，緬甸當局昨天撤銷對他們的其他控狀，並釋放他們，兩人在昨天傍晚5時35分離開仰光機場，搭機返回新加坡，並於晚間10時10分抵達新加坡樟宜機場。

報導說，莫彩玲的10餘名友人前來接機，包括曾和她一同共事的媒體業業者。馬來西亞籍的莫彩玲曾在新加坡電視台當導演，曾製作出當地著名環境劇「鬼馬家族」與「同一屋簷下」。

劉鴻明昨晚則在妻子陪伴下返回新加坡，並在50多名教會朋友掌聲和歡呼聲下走出機場，他激動地與牧師和好友擁抱，並不斷感謝他們到場。1061230

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