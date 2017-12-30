新護照誤植 外交部：會有第二波懲處

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部日前宣布調任前後兩任領務局長。外交部今天表示，後續將於了解相關人員責任後，依照公務人員考績法做出懲處。

蘋果日報報導，政府高層透露，包括現任領事事務局兩位副局長蔡幼文、鍾文正與前後兩位護照、行政組組長、科長等相關承辦人員都在後續懲處名單內，預計元旦過後公布。

對此，外交部發言人李憲章僅表示，會於了解相關人員的責任後，依照公務人員考績法辦理，懲處包括申誡或記過。

有關護照內頁機場圖樣誤植，外交部27日宣布，經查前後兩任領務局長龔中誠及陳華玉，擔任領務局長期間負責推案，未善盡督導責任，應負起三級機關首長行政責任，因此將時任駐加拿大代表龔中誠調部辦事、陳華玉從領務局長調降外交部參事，即日起生效。