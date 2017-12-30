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中央社

新護照誤植 外交部：會有第二波懲處

中央社2017/12/30 23:15
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北30日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部日前宣布調任前後兩任領務局長。外交部今天表示，後續將於了解相關人員責任後，依照公務人員考績法做出懲處。

蘋果日報報導，政府高層透露，包括現任領事事務局兩位副局長蔡幼文、鍾文正與前後兩位護照、行政組組長、科長等相關承辦人員都在後續懲處名單內，預計元旦過後公布。

對此，外交部發言人李憲章僅表示，會於了解相關人員的責任後，依照公務人員考績法辦理，懲處包括申誡或記過。

有關護照內頁機場圖樣誤植，外交部27日宣布，經查前後兩任領務局長龔中誠及陳華玉，擔任領務局長期間負責推案，未善盡督導責任，應負起三級機關首長行政責任，因此將時任駐加拿大代表龔中誠調部辦事、陳華玉從領務局長調降外交部參事，即日起生效。

當天，外交部人事處處長郭素卿也表示，推動發行新版護照作業歷時2年，牽涉領務局護照組、行政組，目前正在釐清相關人員疏失，後續會依公務人員考績法等相關規定儘速辦理。

針對晶片護照圖樣發生失誤，領務局表示，中央印製廠負責圖稿設計人員參照以前自行拍攝的桃機航廈照片為底設計，但為豐富構圖，參考網路圖片，卻被標示錯誤圖片誤導，設計出與美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場極相似的手繪圖。1061230

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