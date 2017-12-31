NOWnews》2017國防軍事十大新聞

不過，慶富不服海軍解約理由，慶富董事長陳慶男除表示有「百億愛國男」願意金援慶富度過關，更表示如果軍方解約將訴諸法律，並請監察院調查。

慶富造船在2014年贏得海軍352億元獵雷艦承造案，但是慶富卻一直傳出財務危機。2017年8月9日與10月26日，慶富涉嫌詐貸遭到雄檢搜索。國防部12月13日表示，慶富因違反契約附加條款第十五條第一項第7款「有破產或其他重大情事，致無法繼續履約」及第8款「未依契約規定履約，自接獲書面通知起10日仍未改正」等規定，正式函告慶富造船解約。

2、台北國際航太暨國防展

二年一度的台北國際航太暨國防展8月17日至19日在台北世貿一館展出，此次國防館依展品屬性及主題特色，規劃「國機國造」、「國艦國造」、「研發成果」、「模擬系統」、「戰鬥個裝」及「人才招募」等六大展示區。本屆共計展出114項展品，其中42項為首次展出，包括反輻射無人載具、雲豹二代輪型甲車、海射天劍二型飛彈都是首次展出。



▲2017台北國際航太暨國防展，展出國艦國造潛艦模型。（圖／呂炯昌攝 ）

3、美國宣布對台軍售

美國國務院在6月29日宣布，計畫出售價值約14億2000萬美元（台幣約433億元）的武器裝備給台灣，主要內容包括Mk48重型魚雷、MK46魚雷提升為MK54、AGM-88高速反輻射飛彈(HARM)、AGM-154的遠距遙攻精準彈藥(JSOW)、RIM-66標準二型飛彈備份組段、AN/SLQ-32電戰系統性能提升、SRP長程預警雷達後續維持改良。另外，透過商售出售台灣MK41垂直發射系統。



▲美軍F-16戰機發射反輻射飛彈。（圖／美國空軍）

4、美國通過國防授權法案 提升台美軍事交流

美國聯邦參議院9月18日晚間通過「2018財政年度國防授權法」（NDAA2018），川普總統在12月12日簽署法案通過。其中的第1259條款是關於「強化美台防務關係」，國會提出7項對美國行政部門不具強制力的「國會意見」，包括邀請台灣參與紅旗軍演及考慮重啟美、台海軍軍艦停靠的可行性與可能性。由於擔心中國大陸激烈反彈，美國政府對美台軍艦停靠態度保守。

5、漢光33號演習

國軍漢光33號演習5月22至26日舉行，25日在澎湖山水海灘進行漢光演習實彈實兵演練，並邀請三軍統帥蔡英文總統視導。

6、幻象2000失聯

空軍一架幻象2000戰機(編號2040)11月7日晚間在北部外海進行夜間訓練時失聯，海軍派出達觀艦與永豐級獵雷艦搜尋失聯幻象機，但是至今仍未尋獲飛機與機上飛官何子雨上尉下落。



▲編號2040的幻象2000戰機11月7日晚間在北部外海墜海失聯。（圖／翻攝自國防部發言人臉書 ）

7、F-16戰機開始升級

代號「鳳展」的F-16升級計畫，將空軍現役144架F-16A/B升級成F-16V規格，總經費1100億台幣，改良項目包括換裝一具AN/APG-83相位陣列電子掃描(AESA)雷達、頭盔顯示器與最新式的AIM-9X響尾蛇紅外線導引飛彈，大幅提升F-16的航電與武器性能，升級計畫由2017年元月開始實施，預計2022年全部完成。首批4架升級F-16已於12月在漢翔工廠完成出廠。



▲我國空軍F-16A/B型戰機將在洛克希德馬丁協助下，升級為F-16V型。（圖／洛克希德馬丁官網 ）

8、蔡政府上台後首份國防報告書發表

中華民國106年國防報告書12月26日出爐，內容長達6萬字，除運用照片詮釋國軍、提供豐富資訊圖表，有助讀者快速掌握重要國防資訊外，更首度將台美軍事交流寫入書中，強調台美軍誼堅實而穩固。報告書也首度將共軍近一年多來擾台的資訊以圖表訊息呈現。



▲「106年國防報告書」公布解放軍機艦遠海長訓路線圖。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.26）

9、大陸19大後 共機頻頻擾台

中國大陸軍機頻頻擾台，國防部在7月首度公布空軍經國號戰機監控轟六照片。中國大陸19大10月閉幕後，共機至少10度擾台，國防部12月21日表示，如果共軍例行性遠海長訓對我國沒有造成立即威脅，將不會公布訊息，沒有必要為共軍作免費宣傳，避免為共軍宣傳達到文攻武嚇效果。不過，蔡英文總統21日視導空軍作戰指揮部時，指示相關訊息要適時揭露，讓國民安心。



▲解放軍機近來頻頻繞台，蔡英文總統21日視導空軍作戰指揮部，瞭解我國近日對於中共遠海長航情形之戰備處置措施，並做出相關裁示。（圖／總統府提供）

10、P-3C成軍、S-2T反潛機除役

空軍12月1日舉辦P-3C反潛巡邏機成軍典禮，同時為服役超過40年的S-2T反潛機舉辦除役儀式，服役期間創下許多輝煌功績的S-2T反潛機正式走入歷史。



▲編號2220的S-2T完成最後一次飛行，落地接受噴水儀式與來賓鼓掌道別後，S-2T終於退出國軍行列。（圖／記者呂烱昌攝 ）