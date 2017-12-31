NOWnews》2017政治十大新聞　前瞻同婚向前行

一例一休2016年上路後，由於不夠彈性引發民怨，行政院長賴清德上台後，火速推動勞基法修法，由於政院版勞基法包含鬆綁輪班間隔、一例一休等爭議條文，不但引起在野立委群起反對，多人一「站」成名，勞團也不斷在街頭發起抗議活動，但仍於12月4日晚間通過初審出委，相關抗議行動仍在持續中。

2017年即將落幕，以下回顧2017年十大政治新聞，包括勞基法修法、同婚釋憲、台巴斷交、黃國昌罷免案、李明哲案落幕，今年可說是過得轟轟烈烈。

司法院大法官於3月24日召開憲法法庭，處理「同婚釋憲案」，5月24日宣布民法違憲，要求有關機關應於公告後2年之內，修改相關法律，保障同性婚姻。台灣成為亞洲第一個支持同性婚的國家。



三、巴拿馬與中華民國斷交，和中國人民共和國建交：

我國歷史最悠久的邦交國巴拿馬，於6月13日宣布和我斷交，與中華人民共和國建交，台灣邦交國從21個變成20個，這也是總統蔡英文上台後，第二個宣布與我斷交的國家，我國相關單位都對此發表聲明，痛批陸方用錢挖牆腳。



四、李明哲案落幕，被大陸判5年徒刑：

前民進黨黨工李明哲3月19日在大陸失蹤，隨後陸方證實李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動已接受有關部門調查，雖然我方政府表達嚴正抗議，不過陸方堅持不放人，並於11月28日判處李明哲5年有期徒刑，褫奪政治權利2年。李明哲也當場表示不會上訴。



五、王炳忠被檢調搜索約談：

新黨發言人王炳忠等4位新黨青年軍、以及王炳忠父親王進步，12月19日因涉國安遭到搜索約談，調查局與檢方訊問後分別將5人無保請回，檢調單位大動作抓人被外界砲轟是「綠色恐怖」，連大陸民眾也在網路發起一人一照活動聲援王炳忠。目前檢調單位仍未公布案件詳情。



六、時代力量立委黃國昌罷免案：

時代力量立委黃國昌罷免案於12月16日進行，支持罷免的票數達4萬多票，是反對罷免的兩倍，但由於投票人數未達門檻，黃國昌得以留任立委，並得到免死金牌，任內不得再被罷免。罷免方安定力量對此聲明，希望黃國昌成為表裡一致的改革者，並稱台灣的公民已經開始覺醒，未來監督民意代表的浪潮，將會持繼不斷。



七、公務人員年金改革法案三讀過關：

立法院6月27日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」，未來退休公務員支領月退休金者，18%優存2年半歸零，所得替代率則設有10年過渡期等，預定民國107年7月開始實施。全國公務員協會理事長李來希痛批，這是立法史上最黑暗的一天。



八、慶富獵雷艦弊案：

延燒整個2017年的慶富獵雷艦案，隨著各方關注，越來越多的內幕被曝光，鉅額呆帳恐要全民埋單，海軍於12月13日啟解約程序，不過慶富卻反擊片面解約不合法，揚言找監察院繼續調查，這筆爛帳整年過完都沒落幕。



九、前瞻基礎建設計畫三讀過關：

立法院7月5日表決前瞻基礎建設條例草案，並於晚間三讀通過，整體計畫包含：軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、友善育兒空間、食安、人才培育促進就業8項建設，明定「4年4200億元」為一期程，期滿後續編須經國會同意，雖從原本的8年8400億減半到4200億，但卻形成一個前瞻藍綠共表的現象。國民黨說很高興阻擋成功，時程與預算降至4年4200億，但民進黨團總召柯建銘卻說，這等於前瞻基礎建設計畫還是8年8400億。



十、林全卸任，賴清德北上接閣揆：

前行政院長林全請辭獲准，總統蔡英文9月5日宣布內閣改組，由前台南市長賴清德北上接下閣揆，賴清德說感謝總統的信任與台南市民對他的栽培，對於接下閣揆一職，他是責無旁貸，並會秉持台南人做實事的精神，務實踏實解決問題。

