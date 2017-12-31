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政治

NOWnews換新裝歡慶10周年　政界齊聲祝賀

政治中心／綜合報導2017/12/31 23:50
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

2018新年新氣象，《NOWnews今日新聞》歡慶10周年、換新裝。來自於各界的期勉，「我們聽到了！」也將秉持著良善的信念，打造「華人界最具影響力的媒體」，提供優質的媒體服務，為促進世界美好而努力。


▲立法院副院長蔡其昌期許《NOWnews今日新聞》能成為華人界最具影響力的新媒體。（圖／NOWnews）

立法院副院長蔡其昌獻上祝賀與期勉，「恭喜NOWnews全新CI上路，旗下眾頻道以及擁有65年悠久歷史的英文中國郵報一起出發，期勉NOWnews成為華人世界最有影響力的新媒體，持續帶給讀者第一手最真實的報導與消息，加油！」

國民黨主席吳敦義也期許NOWnews能在下個10年更加蓬勃發展，朝著華人最有影響力的新媒體邁進，「很高興看到今日新聞的新識別系統上路，預祝今日新聞下一個十年可以更加蓬勃發展，堅持新聞專業及旗下眾頻道，還有擁有65年悠久歷史的英文中國郵報，共同作出在華人世界有影響力的報導，持續帶給讀者最真實的消息與報導。」


▲行政院發言人徐國勇期許，收看NOWnews，會得到「Good news」。（圖／NOWnews）

行政院發言人徐國勇則說，希望NOWnews的改版，能夠讓讀者們更快速及更便利地去掌握我們的社會、生活及國際脈動，祝福《NOWnews今日新聞》日新又新；好好收看NOWnews，你就會有「Good news」。


▲嘉義縣長張花冠期許《NOWnews今日新聞》可以更年輕、更有活力。（圖／NOWnews）

嘉義縣長張花冠表示，希望NOWnews換上新衣，展現活力與年輕，帶給讀者每天不一樣的新聞體驗。


▲NOWnews十周年，體育署長林德福獻上祝福。（圖／NOWnews）

體育署長林德福也祝福NOWnews煥然一新！

關鍵字吳敦義徐國勇蔡其昌張花冠林德福
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