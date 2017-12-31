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老闆要注意　尾牙最NG情境　上班族說是這個

記者陳家蕙／台北報導2017/12/31 13:15
▲尾牙旺季來臨，人力銀行調查，今年 83% 的企業會請員工吃尾牙，上班族最怕老闆講話太冗長。（圖／NOWnews資料照，六福旅遊集團提供）
▲尾牙旺季來臨，人力銀行調查，今年 83% 的企業會請員工吃尾牙，上班族最怕老闆講話太冗長。（圖／NOWnews資料照，六福旅遊集團提供）

農曆年前企業尾牙旺季起跑，人力銀行調查，8成3業者今年有舉辦尾牙宴的計畫，高於去年。上班族最期待的尾牙活動為抽獎獎項、年終獎金加碼以及用餐菜色。而在各獎項中，以現金最受歡迎，最不想得到的是茶葉禮盒。至於最 NG 尾牙情境為老闆致詞冗長。

尾牙季來臨，各大上市企業尾牙規模、獎項以及表演卡司總令許多人稱羨， yes123 求職網調查， 78.4% 的上班族認為，舉辦尾牙具有激勵員工的效果，甚至有 27.1% 人透露，如果公司沒有尾牙，會因此萌生辭意。

調查顯示，今年有 83.3% 的企業透露，狗年農曆年前「有計畫」舉辦尾牙，比例略高於去年的 81% 。同時， 14.7% 的公司指出，會利用尾牙活動宣布「加薪計畫」， 20.3% 的企業會利用尾牙活動宣布「年終獎金」計畫。

對於參加尾牙， 72.8% 的上班族最關心「抽獎的獎項」、 66.6% 的人期待「老闆上台宣布加薪或加碼年終獎金」、 33.2% 重視「用餐的菜色」。而在各抽獎獎項中，上班族最想得到「現金」( 46.6% )、「智慧型手機」( 35.2% )、「汽車」( 33.2% )以及「百貨禮券」( 28.6% )。最不受歡迎的則是「茶葉禮盒」( 34.6% )、「塑身、健身體驗券」( 33.4% )、「公司自家產品或服務」( 32.6% )以及「米油鹽、調味醬料禮盒」( 31.6% )。

至於上班族「最討厭的」 10 大 NG 尾牙情境分別為：「老闆或主管致詞冗長」( 38.8% )、「抽獎獎項不如預期」( 35.5% )、「自己多花時間準備員工表演，或無法好好吃東西」( 33.3% )。

關鍵字yes123求職網尾牙年終獎金上班族現金茶葉禮盒
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