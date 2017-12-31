老闆要注意　尾牙最NG情境　上班族說是這個

農曆年前企業尾牙旺季起跑，人力銀行調查，8成3業者今年有舉辦尾牙宴的計畫，高於去年。上班族最期待的尾牙活動為抽獎獎項、年終獎金加碼以及用餐菜色。而在各獎項中，以現金最受歡迎，最不想得到的是茶葉禮盒。至於最 NG 尾牙情境為老闆致詞冗長。

尾牙季來臨，各大上市企業尾牙規模、獎項以及表演卡司總令許多人稱羨， yes123 求職網調查， 78.4% 的上班族認為，舉辦尾牙具有激勵員工的效果，甚至有 27.1% 人透露，如果公司沒有尾牙，會因此萌生辭意。