年終大掃除　保單也要抓漏補強　掌握4步驟從6保障下手

中國人壽副總經理蘇錦隆指出，民眾投保前應依自身需求來做規畫，當角色隨人生階段改變時，如結婚、生子、轉換工作或升遷等等，保障需求可能會跟著改變。此外，每逢年度轉換時，常有許多與一般大眾權益相關的新制度措施上路，因此，建議要定期檢視現有保單是否提供充足的保障。

迎接新的一年，當然要除舊布新，除把居家環境打掃一番，也別忘進行健診，除了身體之外，轉移人生重大風險的保單更要定期檢視，只是該如何用最有效率的方式，掌握年度保單檢視重點？壽險業者建議年終保單檢視掌握4大步驟，並針對6大保障來抓漏補強。

蘇錦隆並建議可透過4步驟來檢視自身保單。步驟一、檢視投保資料是否有變更？繳費管道是否暢通？職業是否有異動？避免意外險理賠或其他相關權益受到影響。

步驟二、檢視保障金額是否足夠？建議可依投保目的來檢視保額，例如青壯族群可能有家庭責任及房貸等，壽險保障就需涵蓋萬一不幸身故，需準備多少費用才能維持家庭正常運作；屆齡退休者則是家庭責任減輕，此時應該檢視退休後生活費及醫療保障額度是否足夠，同時，規畫時也可參考「雙十原則」，也就是保費支出應控制在年收入1/10，保險金額則約是年收入10倍以上。

步驟三、保障範圍是否符合需求？例如三明治族想轉移的風險是家庭照顧責任、屆齡退休者希望能夠老有所養不需擔心退休金及老年醫療費用等，民眾可就自我檢視需要轉移的風險，找出每個階段的保障需求。

步驟四、受益人設定是否符合自身所負擔的扶養責任？例如單身族需負起奉養雙親責任，已婚族則是增加配偶及子女的家庭責任，建議民眾在婚姻關係有變動或家中成員異動時，記得依現況適時調整受益人。

全球人壽也提供簡單3步驟協助民眾自行檢視保單，第一步確認保單繳費狀況，包括自己或全家人2018年總繳保費是多少？每張保單繳費時間是幾月幾號？並在手機行事曆建檔，預先做好資金規畫，避免忘記將保費存入扣款銀行帳戶，或是等到要繳費時才發現沒錢繳保費。若是用信用卡繳費，最好先確認信用卡到期日，以免信用卡過期無法刷卡，影響到保單權益。

第二步驟即確認是否有理賠忘記申請？商業保險理賠有時效性，自事故發生後2年內可申請理賠，超過2年請求權會自動消滅，而一般保單最常遺漏申請的就是醫療險，因此不妨趁年終保單檢視時，再次確認是否有遺漏申請理賠的保單。

最重要的是第三步驟，即逐一檢視既有保單的保障項目與保額，包括醫療險是否有實支實付醫療險？雜費保額是否足夠？壽險保額是否需要隨著家庭責任而調整？保單組合中，是否有投保一次性給付的重大疾病險與可以按月提供照護給付的殘扶險或長期照顧險，同時也要檢視投保的金額是否可以補足罹患重病或是需要長期照護時的資金缺口？

台灣人壽則提供保單健4準則，針對壽險、醫療險、意外險、癌症險、失能長照險及重疾特傷險等6類保障，重新檢視個人及家庭保障有無缺口，而且先保重再保小，先檢視人生各階段較重要的保障是否足夠，補足後尚有預算再依序補足其他保障缺口；二、不要低估風險的可能性，勿存僥倖心態；三、早越早開始規畫保障效益越大；四、以較低保險費買到較高保障商品，可善用1年期附約補強保障缺口。

以剛出社會23至30歲的社會新鮮人為例，台灣人壽建議，可優先補齊基本意外險、醫療險與壽險；若正處於41至50歲的家庭責任階段，除基本醫療及意外險外，建議可透過投資型壽險或定期壽險，為孩子的未來建構安全防護網，並預防性增加規劃癌症醫療保障，若有預算則建議可再加強其他保障項目，降低風險缺口。