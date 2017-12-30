NOWnews》2017林子偉的大聯盟驚奇之旅

而就在這樣的背景下，林子偉趁勢而起，先是在6月首度拚上大聯盟，之後也在對雙城的比賽中，敲出個人大聯盟生涯的首安，總計該日3打數1安打、打擊率3成33，而且守備上的表現也很穩定，就此在教練團心中留下一席之地。

紅襪在14年賽季結束後，選擇用5年9500萬美元的高價挖角巨人三壘手Pablo Sandoval，期望他能補上球隊的空缺。不過他來到波士頓後卻出現嚴重的水土不服，攻守成績都跌至谷底，也讓紅襪三壘防區出現一個大洞。

2017年是台灣體壇光輝的一年，除了在世大運許多台灣健兒留下了令人印象深刻的紀錄外，在MLB美國職棒大聯盟打拼的台將們，也打出了令人驚豔的好表現。效力於波士頓紅襪的內野手林子偉，就用他精湛的防守以及手中的強棒，向外國球迷展示了台灣棒球選手的實力。

之後林子偉連6天出賽，雖然不是場場都以先發身份出賽，但是他仍舊稱職扮演自己「工具人」的角色，時而代守、時而代跑，也為球隊立下不少的汗馬功勞，並和Deven Marrero一起補上了內野防區的空缺。

在29日時，他在大聯盟第2次先發出賽，不但單場擊出2支安打，還敲出了生涯首支長打，越來越好的表現，也為他贏得了之後更多的發揮空間。

不過「林來瘋」的高潮現在才剛要到來，7月3日對藍鳥的比賽，林子偉擔任先發游擊手，單場敲出3支安打，成為首位在大聯盟完成「猛打賞」的台灣球員。

而在隔日對上效力於遊騎兵的日籍強投達比修有，林子偉不畏對手的威名，連兩場完成「猛打賞」的表現，還敲回自己生涯的第1分與第2分打點，另外也首次完成盜壘成功，讓美國球迷瘋狂地叫他「海嘯哥」。

隨著生涯第3次的「猛打賞」紀錄，林子偉也將背號換為「5號」，不過在和日籍投手田中將大的比賽後，球隊因為戰力考量，將他下放3A，讓內野工具人Brock Holt重回大聯盟。

不過好球員不會寂寞，林子偉在9月又重新回到大聯盟，並且這一次成功復仇田中，從他手中敲出一支右外野的一壘安打，也將後者給打退場。

隨著球季到了尾聲，紅襪球團為了培養Rafael Devers，所以在季末讓他上來大聯盟增加經驗，而Devers也繳出了一張亮麗的成績單，不過這也壓縮到了林子偉的出賽時間。

但就像之前不斷在別人不看好的情況下證明自己，林子偉有信心在下個球季打出好表現，並表示「下個目標是要搶開季25人名單。」相信明年他會帶給球迷新的驚奇，並大聯盟續寫台灣選手的傳奇。