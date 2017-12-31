2018 NOW新年／「花花公子跨年派對」全場都是肉

《Playboy》（花花公子）創辦人休海夫納（Hugh Hefner）雖然在今年9月離世，但他留下的、位於洛杉磯比佛利山的「花花公子大廈」（Playboy Mansion），不僅是他仙遊的地方，更曾經舉辦過最令人津津樂道的「跨年派對」，這個Party以聲色犬馬、酒池肉林的豪奢風格著稱，穿梭其間的兔女郎各個豐乳翹臀、春色招搖，用「一眼望去都是肉」形容也不為過，不僅讓外界瞠目結舌，也成為美國現代傳奇的一部分。

「花花公子大廈」於1927年建造，是舉世聞名的「成人迪士尼樂園」，雖然這地方被翻譯成「花花公子大廈」，但同時也是海夫納的豪宅，而且與其說是總部、工作室或別墅，倒不如形容為「行宮」「情色聖地」更貼切，在這大廈的石牆背後，發生了數不清的風流逸事和八卦祕史，包括約翰藍儂、貓王、史努比狗狗、影帝李奧納多狄卡皮歐、柯林法洛等，全都曾參加過這裡的派對。

海夫納在這裡和2000個女人上過床，李奧納多和雷哈娜的緋聞，也是從這邊的派對傳出，豪宅裡更有一間密室，是專門為貓王打造的，他更在裡頭睡了8個花花公子兔女郎。約翰藍儂更曾經差點把這裡給燒了，因為那時他剛剛和小野洋子分開，天天喝得醉醺醺，一次在派對上，他從牆上把一幅馬蒂斯的原畫拿了下來，然後將一根煙放在上面，這讓海夫納氣到爆炸，不過這幅被燒傷了的畫如今仍掛在豪宅裏。



▲▼有太多名人參加過花花公子的派對，也包括現任美國總統川普（上圖左二），以及涉及性侵案的「天才老爹」比爾寇斯比（下圖右）。（圖／美聯社，2017.12.29）

據悉，只要是派對期間，豪宅附近的路上便可以看到一堆名人和明星，而且主演電影《金法尤物》《霹靂嬌娃》的路克威爾森（Luke Wilson），還曾經冒充明星兄弟歐文威爾森，想闖進去參加派對，結果失敗並且被禁足一年入內，直到他打了電話給海夫納的秘書含淚認錯才化解。另外，前NFL球員Cade McNown和Reggie Bush也曾經被拒於門外，Cade McNown還曾經搶過海夫納的女朋友。

但其實這間常年狂歡和派對不斷、占地5英畝的豪宅，也是許多人好奇的地方，它擁有29個房間，還有廚房、酒窖、家庭劇院、水池洞穴區、遊戲休憩區等。豪宅內另外有一棟專供賓客下禢的客房，裡面有4間臥室。而且整個區域還包括遊戲室、健身房、網球場、游泳池，甚至動物園。需要將近80個全職員工來打理，其中包含管家、維安人員、水電工、園丁、廚師和動物園管理員等。



▲▼花花公子豪宅占地5英畝。（圖／美聯社，2017.12.29）

不過「花花公子大廈」裏頭，最神祕的又非從未向大眾展示過的「貓王套房」（Elvis Suite）不可。海夫納曾在訪談中說，Elvis Suite這個神祕的房間名稱，來自於貓王Elvis Presley曾於70年代初，與8名女士同在該房間留宿的關係，自此，該房間就只招待明星名人留宿。雖然這座豪宅內很多地方都安裝了監視器，卻只有這間私密房間絕對禁止踏足。

而且距離主樓只有幾步之遙的一間獨立遊戲室，裡面有很多復古遊戲裝備，彈球機、點唱機、台球桌等等，還有一個布滿鏡子的房間，地板鋪滿了軟墊，供明星名人和兔女郎在遊戲室裡「玩遊戲」，至於玩甚麼遊戲呢？看過《格雷的五十道陰影》的人，應該心裏清楚。

據了解，花花公子豪宅的廚房每天24小時，都為海夫納的兔女郎們和賓客煮食。只要兔女郎或賓客想吃甚麼，都可以隨時叫廚師弄給他們吃，甚至老牌影帝傑克尼克遜，還曾經經常打電話到豪宅的廚房，叫廚師為他弄一份起司漢堡，之後就駕車到豪宅，連招呼也不打直接拿走起司漢堡就走人呢。



▲▼花花公子派對曾經夜夜笙歌。（圖／美聯社，2017.12.29）