一周軍聞》蔡政府首本國防報告書出爐　首重不對稱作戰

12月24至31日國內軍事新聞回顧
國防部26日公布106年國防報告書，這也是蔡英文總統就職後，第一次公布國防報告書，提到國軍以創新不對稱的思維建構聯合戰力，會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的理念阻敵人登島進犯，這是國防報告書首度提出的新戰略思維。報告書更首度將台美軍事交流寫入書中，強調台美軍誼堅實而穩固。
27日上午，金門發生悍馬車在營區內執行車輛動力測試訓練時，不慎擦撞邊坡，導致車輛翻覆，駕駛及車長受傷，經送往金門署立醫院救治，駕駛陳姓上兵右臂骨折，傷勢穩定，曾姓上尉副連長經搶救宣告不治。
國防部28日舉行「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，這次將官晉任人員分屬總統府、國防部、國安會、國安局等4個單位，晉任中將6人、少將25人，一共31人，包括總統府新任侍衛長張捷晉任中將。
12月24至31日國外軍事新聞回顧
日本媒體報導，日本防衛省有意採購可垂直起降的F-35B戰機，並將「出雲號」直升機護衛艦改造為航空母艦，引發曾遭日本侵略國家擔憂。日本防衛大臣小野寺五典25日表示，目前沒有進行具體研究，但是從各種角度來研究防衛能力整備為應有的狀態，確實有必要性。
為了對抗空中巴士集團，擴大中小型飛機市場市占率，美國航空業龍頭波音(Boeing)擬併購巴西航空工業公司（Embraer)，不過，28日遭到巴西政府與軍方強烈反對。Embraer目前擁有45%的區域客機市占率。
美國媒體29日報導，波蘭軍方提出「哈比計畫」(Harpia program)，計劃在2025年引進新一代戰機，美國洛克希德馬丁推出F-16戰機、波音推出F/A-18超級大黃蜂(Super Hornet)戰機、義大利李奧納多公司推出颱風(Typhoon )戰機，瑞典紳寶公司推出JAS-39戰機競逐波蘭下一代戰機。
▲美軍F/A-18E/F超級大黃蜂戰機（圖／美國國防部）