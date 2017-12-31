一周軍聞》蔡政府首本國防報告書出爐　首重不對稱作戰

12月24至31日國內軍事新聞回顧

國防部26日公布106年國防報告書，這也是蔡英文總統就職後，第一次公布國防報告書，提到國軍以創新不對稱的思維建構聯合戰力，會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的理念阻敵人登島進犯，這是國防報告書首度提出的新戰略思維。報告書更首度將台美軍事交流寫入書中，強調台美軍誼堅實而穩固。

27日上午，金門發生悍馬車在營區內執行車輛動力測試訓練時，不慎擦撞邊坡，導致車輛翻覆，駕駛及車長受傷，經送往金門署立醫院救治，駕駛陳姓上兵右臂骨折，傷勢穩定，曾姓上尉副連長經搶救宣告不治。