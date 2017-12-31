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NOWnews》2017詹詠然世界女雙制霸

記者張育嘉／綜合報導2017/12/31 08:00
▲詹詠然與辛吉絲美網封后（圖／美聯社／達志影像）
▲詹詠然與辛吉絲美網封后（圖／美聯社／達志影像）

對於台灣網球好手詹詠然來說，今年可說是相當「特別」的一年，在世大運退賽引爆民怨，聲望跌落谷底，後來在美網奪下女雙冠軍，更一舉攀上女雙球后，也成為台灣首位獲選為ITF女雙世界冠軍。

詹家和謝家有心結已經不是新聞，不過在今年8月的台北世大運，詹詠然和謝政鵬（謝淑薇胞弟）搭擋，原本以為能夠藉由這次的賽會，化解2家的恩恩怨怨，不過事與願違。

詹詠然和謝政鵬在世大運混雙項目，一路過關斬將，殺進四強賽，不過才剛和妹妹詹皓晴摘下世大運女雙金牌的詹詠然，因為身體不適，醫師評估詹詠然因時差、溫度等因素體能下滑、導致眩暈症發作無法出賽。

這次的退賽在台灣引起軒然大波，也讓詹詠然的聲勢跌落谷底。


▲詹詠然。（圖／記者陳明安攝，2017.08.28）

事隔幾天，詹詠然在美國網球公開賽戰場上，和搭擋「瑞士公主」Martina Hingis一路過關斬將，在決賽面對捷克搭擋Lucie Hradecka、Katerina Siniakova以6:3、6:2輕取對手，捧回生涯首座大滿貫金盃。

詹詠然在今年和Hingis攜手搭擋，經過了卡達公開賽以及杜拜公開賽的磨合後，終於在印地安泉大師賽奪下攜手後的首座冠軍金盃。

到了紅土賽季，「辛然配」接連在馬德里以及羅馬接連奪冠，拉出一波連勝的紀錄，直到法國網球公開賽四強賽落敗後，12連勝的紀錄才劃下句點。

詹詠然和Hingis在溫布頓錦標賽8強賽前又打出10連勝，年終賽前更是接連奪下辛辛那提、美網、武漢、中國接連拿下冠軍，又帶出連勝紀錄，詹詠然在10月時，排名和搭擋Hingis並列世界第一。

已經拿下19連勝的「辛然配」在年終四強賽對上匈牙利女將Timea Babos 和Andrea Hlavackova組合，最後以直落二落敗，在年終賽結束後，Hingis也正式高掛球鞋。
詹詠然在今年獲選為ITF女雙世界冠軍，是台灣第一位獲得這個獎項的選手，她在日前宣佈，來季的搭擋，就是年終賽的對手，來自捷克世界排名第5的Hlavackova。

雖然詹詠然在世大運退賽引發爭議，不過目前她是的雙打世界排名確實就是第1名，身為公眾人物就要接受正面的鼓勵以及理性的指教，該怎麼看待這位選手，就由球迷們評斷。

關鍵字網球詹詠然球后美網
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