NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈財經十大新聞　大停電部長董座下台花花公子跨年派對　一眼望去都是肉勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
運動

NOWnews》2017世大運郭婞淳舉起全世界

記者張育嘉／綜合報導2017/12/31 09:00
▲郭婞淳挺舉142公斤破紀錄時刻。（圖／記者林調遜攝，2017.8.21）
▲郭婞淳挺舉142公斤破紀錄時刻。（圖／記者林調遜攝，2017.8.21）

台灣舉重好手郭婞淳在今年8月的台北世大運，以抓舉107公斤、挺舉142公斤和總和249公斤，幫助中華隊奪下舉重項目的首面金牌，其中，挺舉142公斤更是一舉打破世界紀錄。

郭婞淳在2013年的亞洲舉重錦標賽、喀山世大運、東亞運以及舉重世錦賽奪下金牌，前景一片看好，不過卻在備戰2014年仁川亞運時，不慎遭槓鈴壓傷腳，當時甚至嚴重到要坐著輪椅。

經過了4個月的休養，郭婞淳帶著回復8成的實力，站上亞運賽場，最後以第4名作收。

到了2016年的里約奧運，當時郭婞淳也被視為奪金大熱門，但受到情緒的影響，最後郭婞淳以銅牌作收，金牌由泰國選手Sukanya Srisurat奪下。


▲郭婞淳賽後激動與教練擁抱落淚。（圖／林調遜攝 , 2017.08.21）

到了2017年的台北世大運，郭婞淳在現場台灣觀眾的加油聲，以及守在電視機前的觀眾矚目之下，以抓舉107公斤、挺舉142公斤和總和249公斤，幫助中華隊奪下舉重項目的首面金牌，其中，挺舉142公斤更是一舉打破世界紀錄。

當時全場觀眾給予郭婞淳熱烈的掌聲，郭婞淳也按耐不住興奮的情緒，在場上哭了出來，因為只有她知道，在這個破世界紀錄的背後，到底做了多少努力，吃過多少苦頭。

在後來的記者會上，郭婞淳談到當天的狀況，還是忍不住哽咽，她說: 「我相信那個142公斤是全台灣人民幫我舉起來的。」


▲郭婞淳在記者會上一度哽咽落淚。（圖／張育嘉攝）

除了在賽場上有好的表現，郭婞淳也樂於做公益，他在去年捐出在2013年世界舉重錦標賽一半的獎金（150萬），為醫療資源不足的地區添購救護車，因為她記得2014年在等待救護車的無助感。

郭婞淳在12月的世錦賽，抓舉105公斤拿下銀牌，挺舉135公斤、總和240公斤，雙雙摘金，目前她仍積極備戰明年的亞運，最終目標就是2020東京奧運，郭婞淳未來的表現，直得大家期待。

關鍵字舉重郭婞淳台北世大運
2017詹詠然世界女雙制霸

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan