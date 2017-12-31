NOWnews》2017世大運郭婞淳舉起全世界

郭婞淳在2013年的亞洲舉重錦標賽、喀山世大運、東亞運以及舉重世錦賽奪下金牌，前景一片看好，不過卻在備戰2014年仁川亞運時，不慎遭槓鈴壓傷腳，當時甚至嚴重到要坐著輪椅。

台灣舉重好手郭婞淳在今年8月的台北世大運，以抓舉107公斤、挺舉142公斤和總和249公斤，幫助中華隊奪下舉重項目的首面金牌，其中，挺舉142公斤更是一舉打破世界紀錄。

經過了4個月的休養，郭婞淳帶著回復8成的實力，站上亞運賽場，最後以第4名作收。

到了2016年的里約奧運，當時郭婞淳也被視為奪金大熱門，但受到情緒的影響，最後郭婞淳以銅牌作收，金牌由泰國選手Sukanya Srisurat奪下。



▲郭婞淳賽後激動與教練擁抱落淚。（圖／林調遜攝 , 2017.08.21）

到了2017年的台北世大運，郭婞淳在現場台灣觀眾的加油聲，以及守在電視機前的觀眾矚目之下，以抓舉107公斤、挺舉142公斤和總和249公斤，幫助中華隊奪下舉重項目的首面金牌，其中，挺舉142公斤更是一舉打破世界紀錄。

當時全場觀眾給予郭婞淳熱烈的掌聲，郭婞淳也按耐不住興奮的情緒，在場上哭了出來，因為只有她知道，在這個破世界紀錄的背後，到底做了多少努力，吃過多少苦頭。

在後來的記者會上，郭婞淳談到當天的狀況，還是忍不住哽咽，她說: 「我相信那個142公斤是全台灣人民幫我舉起來的。」



▲郭婞淳在記者會上一度哽咽落淚。（圖／張育嘉攝）

除了在賽場上有好的表現，郭婞淳也樂於做公益，他在去年捐出在2013年世界舉重錦標賽一半的獎金（150萬），為醫療資源不足的地區添購救護車，因為她記得2014年在等待救護車的無助感。

郭婞淳在12月的世錦賽，抓舉105公斤拿下銀牌，挺舉135公斤、總和240公斤，雙雙摘金，目前她仍積極備戰明年的亞運，最終目標就是2020東京奧運，郭婞淳未來的表現，直得大家期待。