名家論壇》羅智強／當幹話需要更多幹話來圓的時候

這句幹話的原型，是2016年，當朱立倫主張「四年把基本工資調到3萬」，蔡英文大酸「朱立倫可以拿諾貝爾獎」，蔡英文的這句酸話，其實就是一句當時「還沒被發現是幹話」的幹話。

很重要的原因是，「一個幹話，需要更多的幹話來圓」。就拿蔡英文的最新幹話「基本工資三萬，是我的夢想」，其實蔡英文早在説這句幹話之前，就已經開始了她的「幹話循環」。

最近，總統蔡英文好像得了「幹話癌」，簡直是「幹話説不盡，春風吹又生」。這不僅有傷蔡英文的威信，對台灣也不是好事，蔡英文真的要好好思考，為什麼會掉進這個「幹話連連」的無邊循環？

但蔡英文的幹話潛力在2017年大爆發，她一句「基本工資三萬是夢想」，一舉被封為「夢想幹話王」，各方也立刻翻出她酸朱立倫的幹話，來打臉蔡英文「夢想三萬」的幹話。

然而，更大的悲劇在於，蔡英文顯然沒打算為她的幹話踩煞車，她解釋當時「對基本工資的向上調整是沒有意見的」，她反對的是「調整基本工資這個單獨的因素，就可以促使這個經濟的成長。」

蔡英文不知道，她這段話，又是一句幹話。

先不説，當時朱立倫明明就有提出三弓四箭的配套，哪裡是蔡英文說的「單獨」只調漲勞工薪資？也不説，事實上，美國有七個諾貝爾經濟學家，確實認為基本薪資上漲能夠提振內需。蔡英文顯然在扭曲事實。這種「説一半的謊言」，實在不是很好的示範。

而蔡英文忘記了更重要的一件事，她是總統，這是為什麼她在野時酸基本工資三萬的主張，大家不太在意，而在她當了總統後，她説基本工資三萬是夢想時，卻成了「幹話王」，因為，我們不要一個「做夢」的總統，要的是「做事」的總統，要一個把方法端出來、把成果做出來的負責任總統。

蔡英文要知道，她現在是總統，大家期待的是她想辦法努力解決她「心中最軟一塊」(勞工)的問題，而不是整天還在想過去選舉的事。相反的，如果在「夢想三萬」的幹話風波發生後，蔡英文大方地承認當時酸朱立倫是有欠思考，願意還朱立倫公道的話，其實她就不需要又多説一次幹話。

類似的情況比比皆是，從「政府沒聽見，你可以拍桌」，到「我聽到了就不用大聲説」；從勞工「是心中最軟一塊」到要勞工「自立自強」。

所以，蔡英文要如何終結「幹話相連到天邊」的噩運？很不簡單也很簡單，有錯就認，不要為圓一個幹話，去製造更多的幹話。

●作者：羅智強／前總統府副祕書長

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