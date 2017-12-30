2017年全球至少81記者殉職 逾250人下獄

（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）全球最大媒體記者組織「國際記者聯合會」指出，2017年全球各地至少有81名記者殉職，超過250名記者被關進監牢，與此同時，對媒體工作人員的暴力和騷擾行徑也劇增。

美聯社見到的國際記者聯合會（InternationalFederation of Journalists, IFJ）年度「殺害報告」（Kill Report），IFJ指出，媒體記者在全球各地因鎖定殺害、汽車炸彈攻擊以及受困交火火網等喪命。超過250名記者於2017年被關進監牢。

截至12月29日的記者死亡人數，是過去10年來最低，較2016年的93死減少。最多記者在墨西哥境內遇害，但也有很多記者在阿富汗、伊拉克和敘利亞的衝突區喪生。