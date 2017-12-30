台灣王子維 逆轉勝世界排第二印度一哥

世界羽球男子單打排名第11的王子維受印度羽球超級聯賽（PBL）邀請，30日晚間代表東北勇士隊（Northeastern Warriors）與代表阿瓦迪勇士隊（Awadhe Warriors）世界羽球男單排名第2的斯里坎特對戰。

王子維在賽後告訴中央社記者，他與斯里坎特一共比賽過3次，前兩次都輸給他，今天是第一次打贏他，感到很開心。

（中央社記者康世人新德里30日專電）台灣「羽球王子」王子維今晚在印度羽球超級聯賽與印度羽球一哥、世界排名第2的斯里坎特（Kidambi Srikanth）對戰，在第一局輸掉後找回自己的節奏，最後以2比1逆轉勝。

兩人在第一局比賽時，經驗老道的斯里坎特主導了賽事節奏，導致王子維頻頻失誤，最後王子維以10比15輸掉第一局。

但王子維並未氣餒，反在第二局展現爆發力，攻勢凌厲且愈打愈順，逐漸找回自己的節奏，加上對手控球失去主動，終於以15比9、15比6連勝兩局的2比1戰積，贏得這場球賽。

王子維受訪時告訴中央社記者，他第一局被斯里坎特控制了賽事的節奏，進攻也不順，沒有把自己的特色打出來，後來找回自己節奏，而且搶網球並用速度去打，加上對方的控球很被動，因而贏球。

由於王子維今天的表現優異，與曾是世界排名第一、今天為阿瓦迪勇士隊擊敗加拿大對手李文珊的印度球后賽娜（Saina Nehwal）一起獲獎，王子維獲大會頒發最佳外國球員獎，賽娜則獲頒最佳本國球員獎。

駐印度代表田中光與夫人陳毅君及兩位駐印度代表處秘書，今晚也到現場為王子維加油打氣，田中光對王子維逆轉勝感到非常高興，勉勵王子維再接再厲，在接下來參加印度羽球超級聯賽（PBL）清奈及海得拉巴賽事都能順利，為台灣爭光。1061231