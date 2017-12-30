法國元旦新制 基本薪逾53K並大推環保

台灣的基本薪資也自元旦起調高為新台幣2萬2000元。以物價為對照，在巴黎，一個麥當勞大麥克漢堡的單點價格在4.35歐元上下，約新台幣155元，在台灣則是79元。

（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）自2018年1月1日起，法國實施多項新制，除了例行調漲基本薪資到每月1498.47歐元之外，作為巴黎氣候協議的領頭羊，也推出獎勵換購環保車等措施。

法國自2015年通過能源過渡法案並促成歷史性的巴黎氣候協議簽署後，為作表率，在環保政策上特別積極，2018年起實施的新政，也有多項措施與環保相關。

為了鼓勵民眾汰換易排放污染源的汽車，政府提供1000到2000歐元的獎勵，給予願意選購更環保新車的消費者，若買電動車，更可獲得2500歐元獎勵。

此外，擁有超過100名員工的企業必須提出鼓勵員工採取環保方式上下班的計畫，例如騎單車。

大巴黎地區現有的公共單車系統Velib’，將引進新款電動單車。

在大眾保健方面，自1月1日起，公共頻道給12歲以下兒童觀賞的節目中間及前、後，都禁播廣告，這是為了打擊兒童肥胖問題，因為有些廣告涉嫌鼓勵兒童多吃速食、糖果、碳酸飲料等。

另外，人類免疫缺乏病毒（HIV）檢測呈陽性反應的死者遺體，自1月1日起可獲得防腐處理。法國於1986年禁止遺體處理人員替這些死者進行防腐措施，以防受到感染，但這項禁令一直存有歧視爭議，衛生部長布辛（Agnes Buzyn）已簽署決議，取消禁令。

在財政上，自1月1日起，社會保險分攤捐（CSG）繳納比例增加1.7個百分點，估計能替國庫帶來200億歐元收入，但政府同時逐步替受薪階級減輕其他社會保險負擔，預計到2018年秋天，受薪階級可感受到購買力提升，這項措施是總統馬克宏（Emmanuel Macron）的重要財政改革之一。1061231