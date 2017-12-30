紐時：澳洲密報 助使FBI展開通俄門調查

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「紐約報報」今天報導，澳洲分享的情報，協助促使美國聯邦調查局（FBI）針對俄羅斯意圖干預美國總統大選以及川普競選陣營可能與俄國勾結的「通俄門」展開調查。

報導稱，曾任川普競選陣營外交政策顧問的巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）告訴澳洲前外長唐納（Alexander Downer），俄羅斯握有希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的黑資料，澳洲其後把相關資訊通報最親密盟邦美國。

報導指出，巴帕多普洛斯與時任澳洲駐英國高級專員的唐納，於2016年5月在倫敦一家高檔酒吧進行前述對話，巴帕多普洛斯之前被告知，莫斯科當局握有會讓民主黨總統候選人希拉蕊難堪的數千封電郵。希拉蕊最終在大選中落敗，共和黨候選人川普勝出入主白宮。