紐時：澳洲密報 助使FBI展開通俄門調查

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「紐約報報」今天報導，澳洲分享的情報，協助促使美國聯邦調查局（FBI）針對俄羅斯意圖干預美國總統大選以及川普競選陣營可能與俄國勾結的「通俄門」展開調查。
報導稱，曾任川普競選陣營外交政策顧問的巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）告訴澳洲前外長唐納（Alexander Downer），俄羅斯握有希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的黑資料，澳洲其後把相關資訊通報最親密盟邦美國。
報導指出，巴帕多普洛斯與時任澳洲駐英國高級專員的唐納，於2016年5月在倫敦一家高檔酒吧進行前述對話，巴帕多普洛斯之前被告知，莫斯科當局握有會讓民主黨總統候選人希拉蕊難堪的數千封電郵。希拉蕊最終在大選中落敗，共和黨候選人川普勝出入主白宮。
紐約時報引述直接知悉澳洲所扮演角色的4位現任和前任美國及外國官員報導稱，「兩個月後，當外洩的民主黨電郵開始在網路上出現時，澳洲官員把有關巴帕多普洛斯的情報，通報美國對口官員。」
報導稱，「那是來自美國最親密情報盟邦之一的第一手資訊」，讓FBI警覺並協助促使他們展開調查。報導又說，來自英國和荷蘭等其他盟邦的情報，也激發FBI展開調查。
唐納於1996至2007年擔任澳洲外長，2014年成為澳洲駐英高級專員。1061231