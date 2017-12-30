喜迎2018年 這10大重頭戲陸續登場

賽事方面，奈及利亞將派隊挑戰女子雪車項目，這是這個非洲國家首次有選手參加冬奧。熱帶國家參加冬奧其實並非新鮮事：1988年卡加立（Calgary）冬奧，牙買加有4位選手組隊競逐男子雪車項目獎牌，故事激勵人心，後來改編成1993年電影「癲瘋總動員」（CoolRunnings）。

● 冬季奧運：4年一度的冬季奧林匹克運動會2月9日在南韓平昌登場。鑒於北韓2017年頻射飛彈又核試，且冬奧會場距離北韓邊界不過80公里，維安問題不能大意。

（中央社台北31日電）揮別2017年，2018年全世界有很多超酷和值得關注與紀念的事件將登場。以下是美國有線電視新聞網（CNN）列出的10大重頭戲。

● 王室婚禮 & 王室寶寶

英國王子哈利和未婚妻美國演員梅根馬克爾（Meghan Markle）即將於5月19日在溫莎城堡（WindsorCastle）的聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行婚禮。

哈利的哥哥嫂嫂威廉王子和凱特則將於4月喜迎兩人的第3個孩子。英國博弈公司威廉希爾（WilliamHill）透露，現在賭盤最看好的幾個名字分別是：艾莉絲（Alice）、維多利亞（Victoria）和亞瑟（Arthur），賠率依序為1賠8、1賠9和1賠9

● 世界盃足球賽

第21屆國際足總世界盃（FIFA World Cup）6月14日開踢，32支國家隊將在俄羅斯爭奪最高榮譽。美國哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導，德國隊最具冠軍相，賠率2比9，巴西隊和法國隊分居2、3，賠率分別是1賠5和2賠11。

最不被看好奪冠的隊伍是巴拿馬隊和沙烏地阿拉伯隊，賠率都是1賠1000。

● 一般人也能登陸月球

矽谷新創公司「月球快遞」（Moon Express）說，2018年他們「絕對會」送太空船上月球，如果成功，將會創下私人企業首例。而他們的最終目的，是把人類放上月球，並開採當地自然資源。

月球快遞董事長詹恩（Naveen Jain）曾說：「等我們發射、登陸月球，我們不僅將成為第一個達此成就的企業，實際上也象徵我們成為第4個超級強權。」

● 期中選舉

美國11月6日將舉行國會期中選舉，改選眾議院所有435席次，100席的聯邦參議員也將改選34席，將會是總統川普上任以來首次接受選民嚴格檢驗。

美國政治新聞網站Politico報導，參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）私下透露，共和黨可能會輸掉明年的期中選舉，失去在參議院與眾議院的多數黨地位。

眾議院議長萊恩（Paul Ryan）也向金主表示，擔心共和黨議員寧可選擇退休，也不打算尋求連任。

● 飛向南極洲

2018年之前，要去南極洲只能花鈔票包機前往，不過明年開始，史上第一個商用航班將從阿根廷最南端出發，並將旅客送至南極半島附近的西摩爾島（SeymourIsland）阿根廷基地。

● 開啟時間膠囊

位在德州阿馬里洛（Amarillo）的氦時柱紀念碑（Helium Time Columns Monument）1968年豎立時，內部放置了幾個時間膠囊，等待於25、50、100和1000年後開啟。很明顯的，2018年將開啟50年版的時間膠囊。而我們都迫不及待想看看過去半世紀摻雜了哪些遺憾和驚嘆。

● 鐵達尼號探索旅程

大部分的人對鐵達尼號沉船事件多少有些興趣，但如果你是少數非常非常沉迷這段歷史的人，然後又剛好非常非常有錢，明年可就走運了。

2018年5月起，鐵達尼號超級粉絲只要拿得出10萬美元（約新台幣301萬元），就有機會透過潛水探索這艘命運多舛的郵輪殘骸。

嫌貴嗎？旅遊公司Blue Marble Private說，若納入通貨膨脹，這個價格事實上相當於1912年鐵達尼號頭等艙乘客的船票價格。

● 電競走上世界舞台

電競2018年將在雅加達舉行的第18屆亞運初登場，能登上亞運這個僅次於奧運會的最大綜合體育賽事，稱得上是電競的一大步。

● 歷史事件之重大紀念

2018年將標誌第一次世界大戰1918年結束100週年。

除此之外，1918年西班牙大流感也屆百年，這波H1N1流感造成全球5億人感染、5000萬到1億人死亡。

2018年是美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（MartinLuther King Jr.）和紐約聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺50週年。兩人先後於1968年4月4日和1968年6月5日身亡。

2018年也是1993年成立的歐洲單一市場（EuropeanSingle Market）25週年。（譯者：中央社蔡佳敏）1061231