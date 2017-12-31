伊朗抗議示威 川普：暴虐政權無法永久

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天針對伊朗的抗議示威警告說，伊朗人民想要改變，且「暴虐政權無法永久持續」。

法新社報導，川普在推特貼出2段他於9月向聯合國大會發表演說的影片，影片中他將矛頭指向伊朗政權，伊朗曾被華盛頓當局視為中東地區的頭號對手。

他的推特貼文引述在聯合國演說的話：「暴虐政權無法永久持續，伊朗人民面臨選擇的日子將會到來。全世界都在看！」

川普貼文是他近2天來第2次談到這項議題，這是因為數百名反政府示威者於連續3天的示威抗議中，在德黑蘭大學（University of Tehran）和警方發生衝突。